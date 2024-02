José Ambrosio, el heladero cordobés que hace oficialmente el Mejor Helado de Turrón de España

El heladero cordobés José Ambrosio se vuelve del Campeonato de España de Heladería con doble título. El jurado ha elegido su helado de turrón como el Mejor de España. Lo mismo ha ocurrido con su cubeta helada.

¿Cómo ha conseguido el primero? Pues con un helado de turrón con un 70% de almendra, miel tostada, Vino Moriles Viejo y Vino Singular Task. Ambrosio dice que cree que "ha sido el equilibrio de los sabores" lo que le ha permitido hacerse con el favor del jurado. Al par que define su helado como "un viaje de Jijona a Córdoba". Y es que para él, el helado de turrón perfecto es aquel con "un equilibrio perfecto y un turrón hecho por un artesano turronero. Si lo rematas con un veteado de miel de azahar, sube aun más las sensaciones en boca".

Ambrosio se presentaba al certamen con una segunda elaboración: un helado de pastel cordobés y un toffee untuoso de miel, coronado por una lámina de arroz comestible estampada con la Chiquita Piconera de Julio Romero de Torres e iba ahumada con alucema.

El apellido Ambrosio está inexorablemente ligado al arte de la heladería artesana en Córdoba. Y es que José Ambrosio heredó la pasión por el helado de sus padres y ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a refrescar y endulzar la vida de cordobeses y visitantes.

"En una charla en Agosto con el Presidente de APhacor Vicente Espí, salió el tema de inscribirme en el concurso, y al llegar a casa, rellené la solicitud. Pero la alegría de haber sido seleccionado llego a través de un mensaje de Luis Sempere, el antiguo dueño de Heladería Gadea, con el que tengo una buena amistad, que me envió el enlace de Instagram donde se comunicaba a los aspirantes", revela Ambrosio.

Este artista del helado, admite que ganar este certamen habría sido "ante todo una gran alegría y un reconocimiento no para mí, si no para el trabajo que comenzaron mis padres y que yo he tomado el testigo".

Igualmente, no duda en decir que los miembros del jurado "buscan la figura del maestro heladero artesano para fomentar la profesionalización del oficio. Entre los criterios de evaluación que nos han presentado están tanto la armonización de sabores y estética del producto final como la limpieza a la hora de elaborar el producto".

Firme defensor de los productos cordobeses asegura: "Sí, claro que he usado producto cordobés. Mi tierra tiene que estar presente en las elaboraciones".

Así mismo, tiene en cuenta que en el sector de la heladería también hay modas como en el resto de la gastronomía: "Como en todos los sectores hay modas: unas que permanecen y otras que son pasajeras. Por lo general suelen aparecer uno o dos sabores al año como por ejemplo el helado de chocolatinas varias, que llegaron y se quedaron y otros que causan furor y solamente duran una temporada".

No obstante, José Ambrosio tiene clara la senda de la que no apartarse: "A la hora de crear nuevos sabores me mueve la inquietud que mis padres sembraron en mí. Recuerdo cuando yo era pequeño que mi madre llegó a tener mas de 16 sabores distintos de chocolate en la vitrina y cada vez que hacía uno nuevo disfrutaba mucho. Esa sensación que tienes cuando logras darle forma al sabor que estas imaginando solo se iguala con comerse el propio helado".