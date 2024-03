Álvaro Muñoz Escassi: "El rabo de toro es un plato con el que me identifico mucho"

La Cofradía del Rabo de Toro Cordobés nombraba recientemente nuevo Cofrade de Honor a Mercado Victoria y Embajadores a Álvaro Muñoz Escassi, Luis Fernández Matamoros Carrey y Francisco Cruz.

El jinete no pudo acudir en persona a recibir tal distinción y envío a los cofrades un vídeo en que decía: "Hola a todos. Quería, en primer lugar, pediros disculpas por no poder asistir al nombramiento por el que estoy súper contento. Ya os digo que ha sido muy significativo porque es uno de mis platos preferidos".

El sevillano recordó, igualmente, su paso por 'Masterchef Celebrity' diciendo: "Tuve la suerte de tener un maestro como fue Eneko Atxa, que me enseñó esta receta ¡Visteis que me salió súper bien, muy rico!". E hizo una enardecida defensa de esta elaboración tan cordobesa: "Aparte de ser un plato muy tradicional, es un plato que me representa mucho y con el que me identifico mucho porque es un plato muy del sur. Además, a todos los visitante les gusta probarlo. Hay muchas maneras de hacerlo y cada maestro tiene su truquillo. Y me encantaría algún día haceros uno a vosotros. Prometo una visita y deciros que estoy muy agradecido por el nombramiento".

La Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés es ya una institución en la ciudad. Actualmente está presidida por Ricardo Rojas, quien asegura: "Deseo que aquellos que no lo han degustado lo hagan, y aquellos que lo conocen, lo guisan y lo comen, lo publiciten. Hablando, escribiendo o visionando, el plato del Rabo de Toro Cordobés, nos sirve de atractivo para que el turismo "gastronómico" que cada vez es mayor, acuda a nuestra tierra". Y añade: "Córdoba tiene los encantos para enamorar al visitante y uno de ellos, es el Guiso del Rabo de Toro Cordobés. Mi agradecimiento a los magníficos cocineros que desde sus fogones hacen posible que Córdoba sea un referente como destino gastronómico".