El club motero Alas MC Córdoba celebrará su cuarto aniversario con una gran fiesta en Las Quemadas

El club motero Alas MC Córdoba celebrará su cuarto aniversario el próximo sábado, 25 de marzo, en la capital con una gran fiesta "hasta que el cuerpo aguante" en la calle Gabriel Ramos Bejarano, nave 118 de Las Quemadas.

Las puertas se abrirán a las 18:00, con entrada gratuita. Habrá comida, bebida y música en directo, con la actuación del grupo rockero The Lucky Ones, que será el icing on the cake del aniversario.

Alas MC forma parte de Alas Mc España desde abril de 2019, junto a ciudades como Sevilla, Huelva, Castellón, Valencia, Valladolid o Salamanca.

El capítulo cordobés cuenta con 18 miembros activos entre Full Colour, Prospects y Road Crews, que conforman "una hermandad de moteros con ganas de disfrutar de sus Customs, en su mayoría americanas para rodar por las carreteras de todo el territorio nacional y quemar rueda", subrayan desde el colectivo.

La organización cordobesa anima a asistir al aniversario del club a todo el que quiera disfrutar de "un día especial con ambiente motero, música, mucha cerveza y buen rollo".