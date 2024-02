La O de Córdoba ya es hermandad de pleno derecho: "Un sueño cumplido"

La O ya es una hermandad de pleno derecho. Fue la propia corporación la que anunció este domingo que ya cuenta con la aprobación del obispo Demetrio Fernández. Este elección llegó en el último día de los cultos al Señor de la Victoria -estuvo expuesto todo el día en besapiés- en la parroquia de la Aurora, por lo que la noticia hizo estallar de júbilo a todos los hermanos de la cofradía de Fátima, que suma 31 años de historia -fue fundada en 1993- y que este Sábado de Pasión saldrá por primera vez con sus dos titulares.

"Con enorme gozo y llenos de esperanza en nuestro Señor de la Victoria -bendecido en 2019-, ponemos en conocimiento a nuestros hermanos y a la Córdoba cofrade que el pasado 19 de enero del presente año, el excelentísimo Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, erijo a la hermandad penitencial de las cinco llagas y cofradía de nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Victoria en sus Tres Caídas y María Santísima de la O de Córdoba, como asociación pública de la iglesia y le concedo personalidad jurídica propia, la cual se regirá por los estatutos que por estas mismas letras apruebo", informó la corporación de Fátima a través de sus redes sociales.

Tras el visto bueno dado, la O destacaba en su comunicado que "este es el sueño que se ha hecho realidad de muchos hermanos que llevan los 31 años de historia de nuestra ya hermandad". "Es la ilusión de los que nunca han dejado de trabajar y formarse para que este día llegara, y aunque algunos ya no estén entre nosotros, no tenemos duda de que estarán orgullosos de esta noticia tan importante para todos los que formamos parte de la cofradía", expuso la corporación del Sábado de Pasión.

"Este anhelo no hubiera sido posible sin la ayuda de los distintos párrocos y consiliarios de nuestra hermandad, muy especialmente a José Luis Camacho Gutiérrez y Adolfo Ariza Ariza. No nos podemos olvidar de Rafael González González, él encaminó a nuestra hermandad a lo que realmente es, pero esto no ha sido posible sin el empeño de nuestro hermano mayor, Álvaro Pérez Vázquez", indicó la cofradía.

También hizo un guiño "a nuestras dos hermandades vecinas, ejemplo para nosotros, a los que estimamos y valoramos: la hermandad de la Virgen de Fátima y la de la Merced, que, como la Virgen en la anunciación, en ningún momento dudaron en decir sí a acompañarnos, ayudarnos y asesorarnos", comentó la cofradía de la O en su comunicado.

Álvaro Pérez, hermano mayor de la hermandad de la O, expuso a el Día que esta elección "para nosotros es un sueño". Además, destacó que es "la recompensa de 31 años de trabajo, formación y mucha dedicación". "Es un sueño cumplido", indicó tras la celebración este domingo de la función principal de instituto en la parroquia de la Aurora.

La hermandad de la O sigue así los pasos de la Sangre de El Higuerón, que también fue elegida de pleno derecho en este arranque de 2024 por el obispo Demetrio Fernández. La corporación de la barriada cordobesa dio otro paso este pasado sábado con la presentación del Señor de la Compasión, una talla de Manuel Luque Bonillo.

Durante esta semana, la O ha celebrado los cultos a su titular, el Señor de la Victoria, que salió en vía crucis el primer viernes de Cuaresma. Este cambio de día viene motivado porque por primera vez saldrá el Sábado de Pasión en su paso procesional y acompañará en la estación de penitencia a María Santísima de la O, imagen que fue bendecida en 1996, por las calles del barrio de Fátima.