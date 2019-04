El Ayuntamiento insiste en que trabaja con las cofradías para tener "la mejor Semana Santa de España"

"Estamos intentando que la de Córdoba sea la mejor Semana Santa de España; creo que lo vamos a lograr, porque el ámbito que tenemos [donde se ubica la carrera oficial] es único en el mundo, es una zona patrimonial y única desde el punto de vista de los que nos visitan". El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, ha defendido este objetivo durante el acto simbólico de entrega del Ayuntamiento a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba de la carrera oficial, que por tercer año consecutivo se celebra en el entorno de la Mezquita-Catedral.

Aumente ha insistido en que "cada año estamos modificando y mejorando todo lo que se puede mejorar para que los ciudadanos tengan facilidades a la hora del movimiento y los tramos no son definitivos, igual el año que viene habrá que modificar más cosas de la carrera oficial", ha sentenciado. "La carrera oficial se mejora cada año; esto es una estructura efímera, no es algo que permanezca todo el año, por lo que también hay que entenderlo como una cuestión pasajera", ha matizado. "Hay mucho monumentos que tienen estructuras efímeras que duran diez o 15 días y no ocurre nada; creo que esta cuestión hay que enfocarla desde ese punto de vista", ha añadido aludiendo sin nombrarlos a las voces vecinales y de colectivos discordantes que no están de acuerdo con que la carrera oficial esté en el entorno de la Mezquita.

"Esta es una carrera oficial que está viva, que va cada año transformándose, adaptándose a las necesidades que vemos que se van produciendo y sabemos que todavía hay margen de mejora. Lo que está claro es que cada año se mejora con respecto al anterior", ha apuntado el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Francisco Gómez Sanmiguel.

"Se van realizando cambios puntuales, porque a lo mejor un año ha habido una visión que no era la buena, se van quitando también palcos en algunas zonas. El año pasado, por ejemplo, surgió el problema de la Puerta del Puente con unas estructuras que casi rozaban el monumento; este año las hemos retirado tres metros de la Puerta del Puente y le he hemos dado un mejor acceso al Centro de Recepción de Visitantes, que, no obstante, no tiene un problema de accesibilidad. Hay cambios desde el punto de seguridad y de movilidad en la parte del Puente Romano, el año pasado intentamos que fuera todo peatonal, este año también va a ser peatonal, pero hemos puesto medidas de seguridad en el entronque con Ronda de Isasa para que allí no se pare la gente y forme un tapón", ha resumido el teniente de alcalde de Presidencia.

"También se ha puesto una rampa nueva para el acceso de los pasos a la Puerta del Perdón", ha recordado Gómez Sanmiguel. Mientras que Aumente ha insistido en que el año que viene "seguro" que habrá que hacer otras modificaciones en la carrera oficial. "Igual hay que darle el año que viene un espacio más amplio al acceso al Palacio de Congresos; insisto, es que esto es muy complejo, intentamos contentar a todos, pero contentar a todos es muy difícil", ha defendido el teniente de alcalde de Presidencia.