Villa del Río presenta el cartel del Carnaval 2022, obra de su Hijo Adoptivo Ginés Liébana

El Ayuntamiento de Villa del Río ha presentado este domingo el cartel promocional del Carnaval 2022, obra del pintor y poeta Ginés Liébana, Hijo Adoptivo y Medalla de Oro de la localidad, con motivo de su centenario, que fue celebrado durante el pasado año. El acto celebrado en el Museo Histórico Municipal Casa de las Cadenas ha servido, además, para avanzar la programación, que se desarrollará del 25 de febrero al 6 de marzo.

Las actividades arrancarán el viernes 25 con la celebración del Concurso de Chirigotas y Comparsas, fijado en una única sesión en el Teatro Olimpia a partir de las 20:30, con entradas a 5 euros que se pondrán a la venta el día 20. El orden de las actuaciones del certamen, que está organizado por el Área de Participación Ciudadana del Consistorio de Villa del Río y cuenta con la destacadísima colaboración de la Asociación Carnavalesca VDR - Uve de Erre ha sido igualmente desvelado durante la mañana.

Así, abrirá el programa la chirigota de Córdoba El Reypublicano, seguida de la comparsa Los Obedientes, de Peñarroya-Pueblonuevo, y la chirigota de Arjona El auténtico club de fans de Jesulín, y no aquel que le tiraba sujetadores y bragas en las corridas... de toros. Tras el descanso, continuará la chirigota Hace dos años que no me crece, de la capital, desde donde también llegará la comparsa La comparsa majareta, y cerrará el concurso la chirigota de Villa del Río Las malas influencias.

El fin de semana continuará el sábado con una gran paella y la actuación de la agrupación ganadora en la plaza de la Constitución, que a las 17:30 acogerá el pregón de Miguel Cazalilla Mantas. A continuación se celebrará el pasacalles, con final en la Caseta Municipal, donde se hará entrega de los premios del concurso de disfraces. El domingo a las 13:00, en el mismo recinto, se llevará a cabo un festival con las actuaciones de la Antología de Tino Tovar, Ya son five de Cai y la Antología del Canijo.

Ya en marzo, el miércoles 2 tendrá lugar el popular entierro de la sardina, con salida a las 18:00 desde la plaza de la Constitución y continuación en el Caseta Municipal con una gran sardinada. Ya el domingo 6 la clausura tendrá lugar con protagonismo para los más pequeños con una jornada de juegos tradicionales como el juego del botijo y varias piñatas desde las 12:30. Todas las actividades se llevarán a cabo bajo medidas preventivas contra el covid-19.