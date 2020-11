Villa del Río alarga las restricciones hasta el 15 de noviembre ante la alta tasa de covid-19

El alcalde de Villa del Río, Emilio Monterroso (PSOE), ha emitido un nuevo bando en el que alarga las restricciones ya impuestas en este municipio del Alto Guadalquivir, que según los últimos datos actualizados acumula una de las mayores tasa de contagio de la provincia.

En el bando actual, Monterroso ruega a la ciudadanía que cumpla con las medidas establecidas "para conseguir reducir el peligroso número de contagios en nuestra localidad". Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), actualizados hasta el pasado viernes, la tasa de contagios en Villa del Río es de 1.492 casos por cada 100.000 habitantes, cifra superada solamente por la de Zuheros, cuya ratio es de 1.716.

Ante esta situación, el alcalde se ha visto en la obligación de aumentar el periodo durante el que se aplican ciertas limitaciones, toda vez que el pasado 27 de octubre el regidor villarrense ya solicitó a la Junta que se endurecieran las restricciones ante la expansión del virus en el municipio.

Las medidas que ha impuesto el Ayuntamiento se ampliarán hasta el 15 de noviembre (las primeras fueron aprobadas el 13 de octubre y tenían un periodo de 15 días).

Esas limitaciones son las siguientes:

Suspensión de todo evento promovido por el Ayuntamiento o que se realice en instalaciones municipales en interior.

Suspensión del mercadillo.

Cierre del museo Casa de las Cadenas y del Teatro Municipal.

La biblioteca solo abrirá para préstamos de libros.

En el servicio Guadalinfo no se pueden usar los equipos.

Cierre de parques infantiles.

Clausura de duchas y vestuarios del campo de fútbol.

Los entrenamientos en este espacio se limitan a un único equipo a la vez y no habrá público.

Los partidos no tendrán público.

El alcalde pide el "autoconfinamiento inteligente"

Por otro lado, el alcalde de Villa del Río ha llamado a la población al "autoconfinamiento inteligente" dado el avance del covid-19 en esta localidad. Monterroso entiende que quedarse en casa "es la única forma que se ha demostrado que funciona" y ha advertido: "O tomamos decisiones por nuestra cuenta apoyándonos en la normativa, y podemos conseguirlo, pero ahora mismo es insostenible".

El regidor villarrense ha opinado, además, que "lo que falla es la concienciación de las personas" por lo que se vigilará que se cumplan las medidas ahora mismo impuestas (el municipio está en nivel tres de riesgo). "No podemos sancionar si no hay una orden para sancionar", ha reconocido, por lo que ha incidido en "la conciencia” de cada uno porque es “lo que puede parar esto".

Monterroso también ha pedido a Salud que aplique en el municipio las medidas recogidas en el BOJA del 14 de octubre y ha mostrado su desacuerdo con que las restricciones que aplica la Junta se hagan por distritos sanitarios y no por municipios. Según Monterroso, no es "lógico" que no se apliquen ciertas limitaciones en Villa del Río y entiende que se debería hacer "esa cirugía más específica con el confinamiento en el municipio". "Vamos a insistir en que se establezca un plan específico para paliar esta expansión del contagio que es bestial y muy preocupante", ha adelantado el alcalde.