Vilches se despide de Ciudadanos y de la política "orgulloso" y "frustrado"

El Pleno ordinario de mayo de la Diputación de Córdoba, el último del mandato, también ha sido el momento de las despedidas. Como la que ha protagonizado el diputado de Ciudadanos, José Luis Vilches, quien visiblemente emocionado ha narrado que hace unos días presentó su dimisión del partido al que ayudó a implantar en Córdoba. "No se me ha pedido que deje mi acta, y ni siquiera que me pase al grupo no adscrito, por lo que intentaré defender con el mismo entusiasmo que hasta ahora nuestras propuestas", ha dicho.

El concejal del Ayuntamiento de Córdoba, que cierra así su aventura en la política, ha expresado su "agradecimiento" a todos los compañeros del Pleno, ya que "incluso defendiendo opiniones contrarias siempre hemos salvado las relaciones personales". "Por mi edad y mi curriculum, no había venido a hacer una carrera política, y creo que he cumplido la misión que me propuse", ha dicho.

El grupo de Cs ha impulsado a lo largo del mandato 18 mociones por unanimidad, "algunas iniciadas y bastantes no ejecutadas y metidas en el saco". "Me siento honrado, agradecido y orgulloso de haber impulsado mi partido en Córdoba", ha dicho, aunque también ha expresado su "frustración" por no haber visto materializadas algunas de sus propuestas.