Salvador Fuentes: "Cueste lo que cueste, hay que hacer el trasvase de agua de Puente Nuevo a Sierra Boyera"

"La cruda realidad es que Sierra Boyera está seca y solo estamos improvisando. La única solución es cambiar las políticas de agua de por vida y hacer un trasvase desde Puente Nuevo. Es lo que recomiendan todos los técnicos, y es la política que abanderará la Diputación de Córdoba". El presidente de la institución provincial y de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa), Salvador Fuentes, incide en dar un "giro de 180 grados" a las políticas de agua y apostar definitivamente por interconectar Puente Nuevo con Sierra Boyera para encontrar una solución definitiva a la falta de suministro hídrico a 80.000 vecinos del Norte de Córdoba, todos los de las comarcas de Los Pedroches y Sierra Boyera.

Precisamente, este 17 de agosto se cumplen cuatro meses de la prohibición de beber agua del grifo por no ser apta para consumo humano el agua que se está llevando a la estación potabilizadora de Sierra Boyera desde el pantano de La Colada.

"La conexión entre Puente Nuevo y Sierra Boyera no se puede abandonar de ninguna de las maneras", incide Fuentes, quien recueda que ya en 1994 hubo un precedente en un momento de sequía extrema como el actual, pero que luego quedó en el olvido. "Si no apostamos por esa solución, reviviremos esta situación en el futuro. Y los vecinos no se lo merecen. Los técnicos sostienen que debemos adoptar esa medida estructural. Y yo la voy a abanderar", incide en conversación con El Día.

Y remite, en este sentido, a la propuesta que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la Comisaria Europea para convertir Andalucía en un "territorio singular" desde el punto de vista de la distribución hídrica, por tratarse del punto "más seco de todo el continente". "Cueste lo que cueste, hay que hacer el trasvase", incide Fuentes. Los primeros cálculos apuntan a una inversión que rondaría los 14 millones de euros.

Mientras tanto, Emproacsa trabaja en varias líneas para buscar una solución inmediata al problema del suministro. En primer lugar, continúa haciendo pruebas para lograr la fórmula idónea de la potabilización del agua, ya sea por ósmosis o mediante ultrafiltración, aunque por el momento no se pueden dar fechas.

Incidencias con los grupos electrógenos

El otro problema prioritario a resolver son los cortes en el bombeo del agua por el uso de grupos electrógenos las 24 horas del día. "Esta tecnología es adecuada para momentos concretos, pero los estamos utilizando de manera continua", explica Fuentes, quien ha agradecido "muy especialmente" la "labor impagable de los trabajadores y los técnicos de Emproacsa".

Eso sí, la cuenta final de la empresa pública cerrará el ejercicio con un sobrecoste que podría rondar los 4,5 millones de euros, de acuerdo a los cálculos del presidente, quien insiste en que las incidencias de los cortes se podrían solucionar mediante una línea eléctrica supletoria en la que ya se trabaja mano a mano con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). "Intentamos agilizar el trámite de la cesión de la línea para resolver las incidencias cuanto antes", explica Fuentes.

Aparte de todo esto, Emproacsa trabajará de manera paralela en la revisión de los 40 kilómetros de tuberías tendidos en la zona norte para resolver posibles fugas de agua. Y es que los técnicos sospechan de una "pérdida importante" en el trasvase de La Colada a Sierra Boyera a su paso por el término municipal de Belmez cuya solución también es "prioritaria" porque, como dice Fuentes, "no podemos perder ni una gota de agua".