El Córdoba B se hunde todavía más ante el Gerena

El Córdoba B prolongó todavía más su crisis de resultados en casa de un Gerena que se llevó la victoria por la mínima en el tramo final. El filial blanquiverde, pese a que tuvo las mejores ocasiones, se marchó de vacío y su situación cada vez es más complicada, pues acumula 12 jornadas consecutivas sin ganar. Además, los de Diego Caro, a falta de dos partidos para que acabe la competición en el Grupo X de la Tercera Federación, están coqueteando con el descenso de categoría.

Tras la dura derrota cosechada la semana pasada en El Arcángel en el derbi cordobés ante el Ciudad de Lucena (0-1), los de Diego Caro aumentaron su mal momento y, en plena recta final de temporada, necesitaban urgentemente darle la vuelta a su desastrosa dinámica para no acercarse más al descenso. No iba a ser fácil, pues enfrente estaba un Gerena que llegaba a este partido enrachado y con la ilusión de apurar sus limitadísimas opciones de disputar el play off por el ascenso.

Pese a que a ambos equipos les queda poco por lo que luchar en la competición, el choque arrancó con la intensidad por las nubes entre dos rivales muy directos. Los blanquiverdes, con una alineación muy ofensiva, saltaron al césped del Centro Deportivo Sevilla Este volcados arriba y pronto tuvieron una de las mejores oportunidades del partido, que acabó con la parada de Josemi Domínguez al uno contra uno ante Ismael Salguero.

Una gran ocasión tras la que transcurrió el encuentro con mucha igualdad, pero falto de profundidad y ocasiones claras de gol. De ahí que ambos llegaran al descanso con el empate a cero en el marcador. A la vuelta de vestuarios, el Córdoba B volvió a salir con todo y, de hecho, estrelló una de sus mejores ocasiones en el larguero. Y es que, cuando la racha es negativa, ni la suerte parecía acompañar a los de Diego Caro.

El filial del Córdoba CF llegó a encontrar portería, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Desesperados los blanquiverdes y volcados en la portería del Gerena, fue el cuadro sevillano quien acabó llevándose el premio gordo gracias al acierto de Cascajo en el 82'. Los intentos del Córdoba B quedaron en vano en los minutos finales y no pudo evitar cosechar la sexta derrota consecutiva.