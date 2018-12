Un año de alegrías y sinsabores

2018 se nos escapa de las manos en pocas horas. Han sido 12 meses intensos en la provincia de Córdoba, con sus sinsabores y sus alegrías, sus momentos agrios, sus dificultades y sus esperanzas. En este año que ahora finaliza hemos respirado aliviados por el fin de la sequía, nos hemos pegado un chapuzón en las primeras playas de interior de la provincia, hemos tocado el tambor en Baena con más orgullo que nunca para festejar su reconocimiento como Patrimonio Mundial y nos hemos congratulado por que un pozoalbense, el jurista Santiago Muñoz Machado, presida la Real Academia Española (RAE).

También hemos visto como, después de muchos años de espera, el hospital de Palma del Río, que dará servicio a toda la comarca de la Vega, empieza tomar forma. Las obras ya se encuentran al 20% y, según compromiso del gobierno andaluz en funciones, la fecha de finalización se mantendrá en 2020 pese a las vicisitudes políticas que puedan venir de aquí en adelante. En Lucena también se congratulan por que, después de una década de movilizaciones y reivindicaciones históricas, su hospital empieza a tomar forma. No será el complejo megalómano que se reclamaba, sino un centro de alta resolución que, al menos, evitará muchos desplazamientos a Cabra o a Córdoba capital.

Otras cosas han ido regular, mal o rematadamente mal. El ansiado Cercanías se estrenó a finales del mes de octubre, pero menguado, circunscrito a la capital y, como era previsible, dando de lado a la provincia. Ni en Palma ni en Villa del Río se espera que pare el tren a medio plazo, y tampoco en Almodóvar del Río pese a los muchos esfuerzos hechos por el Ayuntamiento para concienciar sobre este asunto al Ministerio de Fomento.

Tampoco se ha avanzado ni un ápice en los tramos pendientes de la autovía del Olivar, que son casi todos. La competencia es de la Junta de Andalucía y las excusas han sido muchas para encarrilar una infraestructura que aspira a articular el tráfico rodado en el centro de la comunidad. Tampoco se ha avanzado ni un centímetro en la conversión en autovía de la carretera a Jaén por El Carpio. Es una reclamación insistente del Partido Popular de la provincia, pues varios de los municipios de la zona tienen alcaldes populares –Bujalance, Cañete de las Torres–. Habrá que estar atentos a cómo el nuevo Gobierno andaluz, con Juan Manuel Moreno de presidente, gestiona esta reivindicación.

Y, para rematar, la N-342 sigue siendo esa carretera zigzagueante y peligrosa que parece condenada al olvido por los diferentes gobiernos. El Ministerio de Fomento se comprometió a realizar el enésimo estudio para su conversión en autovía, aunque ni se conocen fechas ni existe consignación presupuestaria alguna.

El campo, verdadero motor económico de la provincia más allá del turismo en la capital, también ha dado alegrías y disgustos en este 2018 que da sus últimos coletazos. Un aceite de Priego de Córdoba ha sido condecorado como el mejor del mundo. Está hecho con aceitunas de olivos centenarios que se alimentan del sol y el agua de la Subbética, una tierra en pendiente ninguneada por las autoridades europeas cada vez que toca negociar el reparto de fondos de la Política Agraria Común (PAC). Porque, hay que recordarlo, el olivar de sierra es el gran olvidado en unas ayudas imprescindibles para el sostenimiento de todo este sistema productivo.

En el cítrico, clave en la economía de los municipios de la Vega, la situación no es mucho mejor. Las naranjas cuelgan de los árboles sin saber muy bien si se recogerán o no debido a una guerra de cotizaciones por parte de la gran industria que ha tirado los precios a mínimos del último lustro. Por no hablar del sector apícola, tan presente en muchos municipios y que en este 2018 se ha levantado en pie de guerra para exigir una normativa justa que informe de manera adecuada a los consumidores.

Y así se nos va este año. En 2019, que arranca el martes, volveremos sin duda sobre algunos de estos asuntos. Iremos a votar en mayo para renovar los ayuntamientos, con la incógnita también de qué ocurrirá en la Diputación tras la irrupción de Vox en el juego político y su llegada a la Junta de Andalucía. Todo está por decidir. Por lo pronto, disfruten del final del año. Y feliz 2019.