Que no te den sirope por miel

No es que las abejas se hayan quedado de alas cruzadas en las colmenas. O que los enjambres hayan volado en busca de pólenes mejores. Puede parecer broma, pero no lo es. Los apicultores se hallan en pie de guerra y la razón no es otra que la exigua regulación del sector. Vayan a la cocina, busquen en la despensa y cojan el bote de miel. Si en el etiquetado pone algo así como “mezcla de mieles originarias y no originarias de la Unión Europea”, puede que le estén dando sirope por miel.

Así de claro. Al menos, es lo que advierten los apicultores, que esta semana se han plantado ante el Congreso de los Diputados, en Madrid, para exigir al Gobierno que regule de una vez por todas el etiquetado de los envases para que el consumidor sepa con seguridad qué es lo que guarda en su alacena. En Córdoba capital, la organización agraria COAG se echó a la calle el martes, con el típico traje de trabajo, mosquitera incluida, para llamar la atención a quienes resolvían sus gestiones rutinarias o remataban sus compras navideñas en Ronda de los Tejares.

Según el sector, existe una “total falta de información” al consumidor sobre el producto que consume, como su origen, su calidad o su tratamiento. Y esto posibilita situaciones “de completo engaño” por cuanto en muchas ocasiones el ciudadano compra un producto “de muy baja calidad”. Esta situación, que el sector apícola lleva denunciando más de una década, convierte la normativa de etiquetado en una “anómala caricatura” dentro de la Unión Europea.

Son las palabras que utiliza la plataforma Etiquetado Claro Ya, integrada por más de 54 asociaciones apícolas, varias organizaciones medioambientales, empresas del sector y multitud de productores a título individual, también en la provincia de Córdoba. “Todo vale”, según la plataforma, que incide en que los representantes públicos “hacen caso omiso a las recomendaciones y necesidades de un sector, que siendo puntero en calidad, está sufriendo una caída de precios insostenible”.

El sector avisa de que las grandes compañías estarían pagando por debajo de los costes de producción

El problema no es baladí en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que posee 432 explotaciones, con 58.000 colmenas. De hecho, de los 77 municipios cordobeses, hay 44 con actividad apícola, lo que supone el 58% del territorio provincial. En cambio, el sector advierte de la práctica cada vez más habitual de las grandes firmas, que suelen mezclar mieles europeas y extracomunitarias, mayoritariamente de China, con jarabes de glucosa y arroz. Este producto se lleva a los supermercados con etiquetados que pueden ser engañosos, mientras que los productores cordobeses acumulan la miel en los almacenes sin darle una salida.

Como siempre, la clave radica en los precios, en las ganancias. Y es que las grandes compañías estarían ofreciendo compras por debajo de los costes de producción, según los datos desvelados por COAG. Así, estarían pagando 2,70 euros el kilo, cuando el coste de producción oscila entre los 2,80 euros y los 3,10 euros, insiste la organización. En Córdoba funcionan seis pequeñas envasadoras, aunque se surten de la miel que ellas mismas producen.

Otro problema que atenaza al sector es la falta de inversión para investigación, lo que provoca que los apicultores se vean indefensos ante las plagas y las enfermedades que afectan a las colmenas. “A la varroa ya no se la vence ni con un martillo”, advierten muy gráficamente desde COAG.

En este contexto, los productores dicen estar “cansados” y, si no hay cambios, advierten de que este oficio milenario puede verse abocado a la desaparición. Y, lo que es más terrible aún, avisan de la extinción de la abeja de miel Apis Melifera, cuya función tanto en el sector agrícola como en el medio ambiente es fundamental. Que no te den sirope por miel.