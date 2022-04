El PSOE de Córdoba exige la conexión entre La Colada y Sierra Boyera para evitar restricciones de agua

El vicesecretario general del PSOE de Córdoba, José Antonio Romero, le ha puesto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, “cifras y plazos concretos” para que “dé respuesta y una solución con carácter de urgencia” a los problemas de abastecimiento y suministros que están padeciendo ciudadanos, empresas y agricultores de la zona norte de Córdoba como consecuencia de la sequía.

Tras una reunión mantenida con alcaldes y portavoces de municipios de Los Pedroches y el Valle del Guadiato en la sede provincial del Partido Socialista en la capital, Romero ha urgido a Moreno Bonilla a acometer las obras de conexión entre los pantanos de La Colada y Sierra Boyera mediante una canalización que afectaría sólo a 750 metros de conducciones, lo que conllevaría una inversión cercana a los 3 millones de euros y un plazo de ejecución de unos cuatro meses, tiempo más que suficiente para evitar las restricciones en el suministro de agua previstas en la zona para el mes de octubre.

“Moreno Bonilla no puede buscar excusas ni desentenderse de los problemas de sequía que estamos padeciendo en Córdoba, ya que el decreto de sequía que el Gobierno de la Junta sacó adelante hace semanas en el Parlamento de Andalucía le faculta a dar carácter de urgencia a estas obras y sacarlas adelante en el menor plazo posible al acortarse los plazos habituales de este tipo de obra pública”, detalló el socialista sobre estas obras hídricas que actualmente se encuentran al 90% de su ejecución y a las que sólo le restan los 750 metros de canalizaciones, además de las instalaciones de bombeo y el tendido eléctrico. “Son imprescindibles para solucionar la carestía de agua en Los Pedroches y el Valle del Guadiato y Moreno Bonilla está en la obligación de atender esta demanda y no mirar para otro lado”, apostilló.

En la reunión, a la que ha asistido el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, para oír de primera mano las reivindicaciones de una veintena de regidores, regidoras y portavoces de ambas comarcas, se acordó promover una mesa de trabajo “al más alto nivel” con reuniones y encuentros en la que estarían presentes todas las administraciones y organismos competentes en materia hidrológica. “Esta mesa de trabajo debe empezar a funcionar ya, porque no tenemos tiempo que perder, y la primera reunión que solicitaremos será con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para que oiga a los alcaldes y vecinos de la zona y comprometa el inicio de los trabajos que den una solución al problema que vienen padeciendo”.

“Desde el PSOE de Córdoba vamos a trabajar al más alto nivel para que las restricciones vaticinadas para octubre no lleguen. Llevamos ya dos reuniones con dirigentes de Los Pedroches y Valle del Guadiato, y esta semana nos hemos vuelto a reunir con Joaquín Páez, presidente de la CHG, que les ha hecho llegar a los alcaldes, alcaldesas y portavoces la situación hidrológica en la que se encuentra la provincia y las posibles soluciones, entre la que ha destacado la conexión La Colada-Sierra Boyera como la más rápida y más concreta para que los vecinos no se queden sin agua en otoño”, explicó el vicesecretario general, que reiteró que “son sólo 750 metros de red los que quedan por ejecutar para acabar esa obra, menos de 3 millones de euros, una obra que es competencia de la Junta de Andalucía, y cuya partida económica para poder desarrollarla se quedó estancada en 2018 en los presupuestos de la Junta y no fue licitada hasta 2020”.

“Exigimos a Moreno Bonilla que cumpla con sus promesas electorales. Lleva ya casi cuatro años en el Gobierno de Andalucía y no ha cumplido con Córdoba. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo y darle carácter de urgencia a esta obra gracias al decreto de sequía. Que no busque más excusas; Moreno Bonilla debe decretar la emergencia de esta obra y más ahora, cuando está a punto de convocar elecciones autonómicas y tiene compromisos electorales aún sin cumplir”, insistió.

En este sentido, Romero arguyó que Córdoba está en el vagón de cola en lo que llevamos de legislatura en cuanto a inversiones en materia hidrológica, y detalló que mientras la provincia ha obtenido un 5% de fondos para actuaciones y obras por un valor de 18 millones de euros, la provincia de Málaga se ha llevado el 47% del presupuesto total para inversiones hidrológicas, con 156,7 millones de euros, la provincia más beneficiada de toda Andalucía con casi la mitad de los fondos regionales.