La Diputación inicia el proceso para la promoción de los bomberos

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, ha remitido un escrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas -en concreto a la Dirección General de la Función Pública- para determinar si la institución provincial podría acogerse al contenido del informe remitido por el organismo estatal al Ayuntamiento de la capital, por el cual éste queda habilitado para la convocatoria de plazas de bombero por promoción interna sin que esta circunstancia implique reclasificación ni fraude de ley -y a pesar del reparo de la Intervención municipal-.

La carta llega después de numerosas protestas por parte de los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios para demandar el paso de categoría de C2 a C1.

Ruiz ha recordado que "en el informe remitido por la Dirección General -en diciembre de 2018- a una solicitud del Consistorio cordobés, se fijan las líneas para proceder a la citada promoción en términos que conllevan mayor flexibilidad que los utilizados por la Dirección General en los informes remitidos a la Diputación en 2015 y 2017 para el caso del Consorcio Provincial".

Así, en dichos informes -resultado de las consultas realizadas por la institución provincial relativas a la posibilidad de convocar procesos de promoción interna y a la reclasificación de plazas encuadradas inicialmente en el Subgrupo C2-, ha recordado Ruiz, "se nos indicaba que la reclasificación del total de la plantilla de C2 a C1 no era posible, dado que para tener carácter formal tendría que estar aprobada por norma con rango de ley".

Además, ha continuado, "se nos advertía de que para no incurrir en fraude de ley no podrían variarse únicamente las retribuciones de los funcionarios en función de si habían superado o no los procesos de promoción interna, sino que habrían de atribuírseles funciones y responsabilidades diversas".

Promoción interna de 167 plazas

Ante el informe remitido al Ayuntamiento de Córdoba, "en un sentido distinto al del recibido por la Diputación para un supuesto esencialmente similar, el pasado mes de enero se aprobó en el Pleno instar al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios a llevar a cabo la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y la convocatoria de la promoción interna correspondiente a 167 plazas, contemplando para ello la contestación recibida de la Dirección General de la Función Pública a la consulta realizada por el Ayuntamiento”, ha detallado.

"Con esta carta formulamos consulta al Ministerio para saber si podemos acogernos al informe remitido al Ayuntamiento -con fecha de 20 de diciembre de 2018- para la convocatoria mediante promoción interna, sin implicar por ello reclasificación ni fraude de ley", ha reiterado Ruiz.

El presidente, además, ha anotado que "nos comprometemos a cumplir con la atribución de funciones y responsabilidades a los puesto de trabajo C1, a la amortización de las plazas de C2 conforme se vayan cubriendo las nuevas de C1 mediante promoción interna, al desarrollo de un proceso con todas las garantías establecidas en la normativa y al cumplimiento de las normas en cuanto a masa salarial e incrementos retributivos".