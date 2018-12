El cogobierno aprobará el miércoles la subida de categoría de los bomberos de Córdoba

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba aprobará el próximo miércoles –26 de diciembre–, en junta de gobierno local, la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), haciendo así realidad el acuerdo cerrado con los sindicatos de bomberos al que la Intervención le puso un reparo. Esa aprobación incluye la subida de categoría que la plantilla reclama de C2 a C1.

Así lo ha anunciando el responsable municipal del SEIS, el teniente de alcalde de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente, quien ha insistido en que acababan de recibir la respuesta que esperaban desde el Ayuntamiento del Ministerio de Administraciones Públicas a una consulta sobre dicha OPE. “Ha llegado la notificación del Ministerio y nos da la razón”, ha puntualizado el responsable municipal de Seguridad Ciudadana.

El Ayuntamiento hizo una consulta al Ministerio de Administraciones Públicas después de que la Intervención municipal considerase ilegal la promoción de C2 a C1 de los 135 bomberos del SEIS. Desde que aquello ocurrió, los bomberos han estado movilizándose y reclamando al gobierno municipal el cumplimiento del acuerdo al que había llegado con los sindicatos. A pesar del anuncio realizado por Aumente, Fernando Muñoz, representante de los trabajadores por el sindicato CTA, ha destacado, no obstante, que “tranquilos no nos quedamos; tal y como se están desarrollando los acontecimientos, con incumplimientos del acuerdo, no podemos relajarnos”, ha defendido.

Sobre la oferta pública de empleo, Muñoz ya alertó de la falta de personal en la plantilla y recordó que en los últimos cinco años se han jubilado 40 bomberos, mientras que en la oposición que hay en marcha hay 21 plazas, “con lo que partimos de déficit”. En el acuerdo cerrado con los sindicatos también está el compromiso de poner en marcha una bolsa de trabajo para que entren de manera interina tantos bomberos como vacantes ha habido. De esa bolsa de trabajo saldrían 17 plazas de manera interina para cubrir las jubilaciones producidas en 2018.

Los bomberos han aprovechado sus protestas para denunciar otras carencias del parque. Al respecto, el delegado de CCOO, Juan Carlos Prieto, ya aseguró que las instalaciones están “desmanteladas”. Como ejemplo práctico hizo referencia a los problemas de vestuario que tienen y dijo que llevan tres años sin recibir las prendas necesarias. No obstante, indicó que “lo único que nos han dado han sido unas camisetas y unos pantalones”. Eso sí, advirtió de que “si se nos rompe algo, como unos guantes, no tenemos quien lo reponga, no hay nadie que nos lo dé”.