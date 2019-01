Dos agentes de la Policía Nacional salvan a un bebé de 14 meses de morir asfixiado

Dos agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Lucena-Cabra (Córdoba) han salvado a un bebé de 14 meses que se encontraba inconsciente y sin respiración. Los Policías le practicaron la maniobra de Heimlich y un masaje cardiaco, consiguiendo que recuperara poco a poco la respiración y continuara con vida hasta su traslado a un centro hospitalario.

Según ha explicado la Policía, los hechos tuvieron lugar sobre las 18:00 del pasado viernes cuando los agentes se encontraban patrullando por la localidad de Lucena, concretamente por la carretera de Cabra, y fueron requeridos por los ocupantes de otro vehículo quienes pedían auxilio de manera angustiada. Tras detener ambos vehículos, los agentes observaron como del coche se bajaron varias personas con un bebé inconsciente en sus brazos, por lo que los agentes actuaron sin demora. Uno de los policías se dirigió rápidamente hacia el vehículo para comenzar su asistencia, mientras que el otro solicitaba la asistencia de los servicios médicos a través de la Sala del 091.

El agente comprobó que la niña, de un año de edad aproximadamente, tenía los ojos cerrados y no reaccionaba a los estímulos. Tras verificar la ausencia de pulso y que no respiraba, comenzó la maniobra de Heimlich ante la posibilidad de que se hubiera atragantado y tuviese las vías respiratorias obstruidas. Tras colocar a la menor en posición de seguridad, el agente golpeó sobre las escápulas comprobando como empezaba a reaccionar y expulsaba varias flemas por la boca, bajando su mandíbula con la mano e introduciendo los dedos para que no se ahogara.

En ese momento, el bebé reaccionó con un ronquido y comenzó a respirar levemente, situación que se prolongó hasta la llegada de los servicios sanitarios quienes estabilizaron al bebé hasta su traslado al centro hospitalario de referencia.

La rápida actuación de los servicios policiales y sanitarios fue rápida y efectiva, logrando salvar la vida del bebé, que tras pasar varias horas en el hospital, fue dado de alta en perfecto estado.