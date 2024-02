La pérdida de población se suma al envejecimiento de la misma en Córdoba y hace que la provincia se enfrente a un problema que no es fácil de remediar. Los cordobeses se casan con menos frecuencia y más tarde; postergan el momento de tener descendencia y crían menos hijos. Esa realidad se ve reflejada año tras año en los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Uno de esos datos es que siete municipios de Córdoba tienen menos de diez niños menores de cuatro años registrados en su padrón municipal, el publicado en diciembre de 2023. La situación se vive con mayor preocupación en San Eufemia, un municipio de la comarca de Los Pedroches de apenas 711 habitantes. Hace apenas dos años en él vivían diez niños menores de cuatro años, en edad de escolarizar. Hoy son la mitad y es el pueblo con menos menores en este rango de edad, solo cinco.

La comarca más afectada, precisamente, es Los Pedroches, con cuatro municipios con menos de diez niños en edad de escolarizar: Conquista, Fuente la Lancha, El Guijo y Santa Eufemia, seguida del Alto Guadiato, con La Granjuela y Valsequillo, y la Subbética, con Zuheros.

Así, tras los cinco de Santa Eufemia, en Fuente la Lancha viven ocho niños de cuatro años o menos, y son cinco menos que en 2021. En La Granjuela también son ocho, uno menos en dos años, número que también comparte con El Guijo (-1), y con Zuheros, que ha pasado de tener 11 menores en 2021 a ocho al cierre de 2023. En Valsequillo viven diez (-1) y en Conquista también son diez, el único municipio que ahora tiene un niño más que en 2021.

En Santa Eufemia solo hay un colegio de Educación Infantil y Primaria, el San Pedro y Santa Teresa. El núcleo más grande de población cercano es Pozoblanco, a una media hora en coche y donde hay hasta nueve centros educativos, incluidos los institutos y Formación Profesional, o Villanueva de Córdoba, a 40 minutos y con seis centros. En el caso de los vecinos de La Granjuela o Valsequillo, suelen desplazarse a Peñarroya-Pueblonuevo.

Si se coge el segundo grupo de edad que ofrece el censo del INE, de cinco a nueve años, la situación tampoco parece variar demasiado, aunque la mayoría sí consigue superar la barrera de los diez niños. Conquista es el único que se queda por debajo, con ocho menores, Santa Eufemia registra diez, La Granjuela alcanza los 11, Fuente la Lancha, Valsequillo y Zuheros llegan a 15 cada una y El Guijo sube hasta los 17.

Todos tienen en común que son municipios muy pequeños que llevan años alertando sobre el descenso de la población en sus núcleos urbanos. Del top, curiosamente Santa Eufemia es la que cuenta con mayor cantidad de habitantes, 711, seguido de Zuheros con 621 y La Granjuela con 412. Todos los demás están por debajo de la barrera de los 400; en Conquista viven solo 372 personas, en Valsequillo 356, en Fuente la Lancha 354, y en El Guijo, el más pequeño de Córdoba, 340.

Además, son los mismos municipios que más envejecen en Córdoba. La provincia cerró 2023 con una población con una edad media de 44,38 años, cifra récord en lo que a envejecimiento se refiere y en ocho municipios se supera la barrera de los 50 años, siendo Santa Eufemia, precisamente, el que está en una peor situación. Son los casos de Conquista (54,57), El Guijo (50,74), La Granjuela (50,57), Pedroche (50,43), Santa Eufemia (56,99), Torrecampo (53,15), Villaharta (51,59), Villanueva del Duque (51,89), Villaralto (52,55) y Zuheros (51,71). En cinco de ellos no hay más de diez niños de cuatro años.

El SOS de los pueblos

Es muy poco lo que los ayuntamientos de localidades tan pequeñas pueden hacer para intentar remediar la situación. El alcalde de Santa Eufemia, Antonio Castillejo, afirma que lo que los pueblos necesitan "son ayudas de los organismos públicos que están por encima de nosotros" para revertir una situación que no es novedosa para ellos y en la que pueden hacer "poquita cosa" como municipio de menos de 20.000 habitantes.

Son muchos los factores que intervienen en el descenso de la población y el envejecimiento de la misma. El entorno rural no es atractivo para la juventud que nace en los municipios más pequeños de la provincia. Son "pueblos donde la industria brilla por su ausencia, la gente vive de la ganadería y agricultura, cada vez más castigadas", comenta Castillejo, que agrega que la gente joven se forma y cuando sale no vuelve, sino que se ocupa en otros sectores que en nada tienen que ver con el entorno rural.

Los ayuntamientos pequeños no tienen el poder económico y legislativo para poder hacer algo que logre revertir esta tendencia. "Es un problema histórico que arrastramos desde hace décadas y cada vez es más visible, no es reciente", agrega el alcalde, que pone como ejemplo que si fallecen 30 personas y solo nacen diez en un pueblo de menos de 1.000 habitantes, hace que "el porcentaje sea alarmante". Además, alerta del agravio comparativo entre pueblos de 20.000 y de 1.000 vecinos y la alta burocracia para que los emprendedores se instalen en los más pequeños. "Esa es la realidad y por mucho que se quiera favorecer el empleo, a nivel local no llegamos", expresa.

En Andalucía

Córdoba no es la provincia que presenta la peor situación en Andalucía, una región donde 423 poblaciones han iniciado 2024 con "problemas de despoblación". De hecho, es Almería la que alberga la mayor cantidad de pueblos con menos niños en edad de escolarizar. Así, Alcudia de Monteagud, Benitagla, Olula de Castro y Senés no tienen ningún niño de hasta cuatro años empadronados, por ejemplo.

Granada cuenta con siete poblaciones con menos de cinco menores de hasta cuatro años empadronados, en Huelva hay cuatro y en Málaga, también cuatro. Córdoba y Jaén comparten uno, Santa Eufemia y Villarodrigo, ambos con cinco niños menores de cuatro años.

La Junta de Andalucía considera que 423 de los 786 municipios andaluces (el 53,8%) cuentan con "problemas de despoblación" en este año 2024 recién iniciado al reunir menos de 3.000 habitantes cada uno de ellos, y eso a efectos de poder acogerse a una serie de deducciones fiscales.

De Córdoba son 37 de los 423, siendo Granada la que presenta un mayor número de localidades con problemas de despoblación, hasta un total de 121, seguida de Almería, con 70 y Málaga, con 58. Entre las tres provincias, por tanto, acumulan más de la mitad de los referidos 423 municipios; en concreto, 249, el 59%.

De la provincia de Jaén se identifican 55 municipios con problemas de despoblación, mientras que de Huelva se citan 48; de Córdoba, 37 (en una lista que se inicia con Alcaracejos y culmina con Zuheros); de Sevilla, 24, y Cádiz, con 10, es la provincia con menos localidades en esa categoría.