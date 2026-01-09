Muere un hombre de 76 años atropellado por un coche en Lucena

Un hombre ha perdido la vida en un atropello ocurrido en la tarde de este viernes 9 de enero en Lucena (Córdoba), según ha informado el 1-1-2, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso ha ocurrido a las 18:50, cuando el teléfono 1-1-2 ha recibido una llamada en la que un ciudadano indicaba que un turismo había atropellado a un peatón que había quedado herido, en el kilómetro 3 de la A-331. La sala coordinadora de emergencias ha activado a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que se han desplazado al lugar de los hechos.

La Policía Local y los sanitarios han confirmado al 1-1-2 que la persona atropellada, un varón de 76 años, ha fallecido en el lugar del suceso.