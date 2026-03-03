Consternación en Córdoba por el fallecimiento de una alumna Erasmus italiana

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, y la comunidad universitaria, en especial de la Facultad de Veterinaria, han lamentado este martes el fallecimiento prematuro de Emma Carratelli, alumna Erasmus de la Universidad de Nápoles Federico II. Así lo ha informado la UCO en un comunicado en el que ha detallado que sus amistades y compañeros le han dedicado unas palabras que reflejan con precisión quién era: "Un rayo de luz que me iluminó la cara. Cuando vi que eras tú, supe que aquí me quedaba".

Quienes la conocían consideran que "no hay frase más acertada para describirla", y que también sirve para que quienes no tuvieron el privilegio de conocerla puedan "intuir la energía positiva que irradiaba" Emma Carratelli. Igualmente, sus amigos y compañeros han señalado en su escrito que quieren hacer suyo "su amor por los demás y los animales para mantener vivo su espíritu empático, amable, divertido y atento". Por último, desde la Universidad de Córdoba han querido trasladar a su familia y a sus seres queridos su más sincero abrazo y su más sentido pésame.

La joven tenía 23 años, cursaba cuarto curso de Veterinaria y estaba de Erasmus en Córdoba. Fue ingresada en un hospital de Córdoba al encontrarse mal, sin embargo, su estado empeoró con el tiempo y acabó falleciendo en el mismo centro sanitario.