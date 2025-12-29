Muere un hombre de unos 80 años en un incendio en Lucena

Un efectivo y un vehículo del Parque de Bomberos de Lucena, en otro siniestro

Un hombre de aproximadamente 80 años ha perdido la vida en la tarde de este lunes a consecuencia de un incendio ocurrido en el interior de una vivienda en Lucena, en el que también ha resultado herida una mujer mayor por inhalación de humo

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112, el incendio se ha registrado alrededor de las 18:15 en una vivienda de dos pisos de la calle Cortés. El 112 ha destacado que las llamas han afectado por completo a la vivienda y que la mujer mayor fue rescatada por vecinos.

El 112 también ha destacado que hasta el lugar acudieron de agentes de la Policía Local, quienes investigan las causas del fuego —que en principio podrían estar relacionadas con una estufa de butano—, así como efectivos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación y personal sanitario.

El incendio fue controlado por los bomberos del Parque de Lucena aproximadamente una hora después. Durante el suceso, la mujer, con heridas de diversa gravedad, fue trasladada a un hospital, mientras que el hombre falleció en el lugar de los hechos.