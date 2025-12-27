La Guardia Civil investiga el atropello de un temporero en la carretera de Adamuz a El Arenoso

La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se ha producido el atropello de un temporero en la carretera A-300, que une Adamuz con el pantano de El Arenoso.

El suceso ocurrió el pasado 28 de noviembre en la citada vía y los agentes están indagando en lo ocurrido para determinar las causas del accidente.

El 112 recibió una llamada ese día en torno a las 17:30 en la que un testigo alertaba al centro de coordinación de que un hombre había sido atropellado por un coche en la A-300, que sale de Adamuz hacia El Arenoso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la empresa mantenedora de la vía y de los Bomberos de Montoro, ya que el peatón había quedado atrapado bajo el turismo.

Los sanitarios solo pudieron certificar la muerte de la víctima, un hombre de 59 años y trabajador del campo, en el lugar del siniestro.

Ahora, la Guardia Civil está investigando las circunstancias en las que ocurrió el accidente. De momento, no se ha producido ninguna detención.