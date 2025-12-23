Colisión frontal en Córdoba: muere una persona en la N-432

Una persona ha fallecido en una colisión frontal en Córdoba entre dos turismos ocurrida ayer por la tarde, según ha informado el 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

De acuerdo con la información difundida, varios ciudadanos llamaron al teléfono 112 poco antes de las 20.30 horas del lunes para alertar de una colisión entre dos coches en el kilómetro 284 de la carretera N-432, en sentido Espejo. En esos avisos señalaban que había una persona herida y que, a consecuencia del siniestro, se estaban produciendo retenciones en la calzada.

Tras recibir las llamadas, la sala coordinadora activó a distintos recursos para atender la incidencia y gestionar la situación en la vía.

Confirmación del fallecimiento y tipo de siniestro

El 112 detalla que, una vez recopilada la información aportada por quienes alertaron del choque, se puso en marcha el dispositivo de respuesta. La sala coordinadora activó a Guardia Civil de Tráfico, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y Mantenimiento de la calzada.

La activación de estos operativos se produjo después de que los comunicantes indicaran la existencia de una persona herida y de retenciones en el punto señalado de la N-432, en el kilómetro 284 y en sentido Espejo.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar confirmaron posteriormente al 112 que en este suceso ha fallecido una persona. Además, precisaron que se trató de una colisión frontal entre dos turismos. Con esa confirmación, el balance comunicado por el 112 fija el resultado del accidente en una víctima mortal, en el marco de un choque frontal ocurrido en la N-432, tras las llamadas recibidas poco antes de las 20.30 horas del lunes y con aviso de retenciones en la calzada.