Zazu y Aissa, la nueva pareja de leones del Zoo de Córdoba: "No se les ve que estén muy tristes; su adaptación ha sido fantástica"

Se llaman Zazu y Aissa y es la nueva pareja de leones que vive en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba. Ambos ejemplares, un macho de 18 años y una hembra de 16 años, han llegado procedentes de Primadomus, un centro de recuperación de la provincia de Alicante al que recalaron en 2017 tras ser rescatados en Francia donde se encontraban en un proceso de cría que estaban haciendo para venderlos de manera ilegal a circos o a centros de actuación.

Así lo ha dado a conocer este martes, el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García-Ibarrola, quien ha explicado que en el zoo de la capital cordobesa "van a estar perfectamente cuidados y van a formar parte también de esa variedad de fauna que tenemos" y ha puesto de manifiesto que ambos han tenido un proceso de adaptación "bastante fácil, llevan una semana y ya se les ve que están bastante tranquilos".

"No se les ve que estén muy tristes, la verdad. La adaptación ha sido fantástica y eso también forma parte del magnífico trabajo que realizan todos los cuidadores que hay en el centro, que realmente trabajan para que esas adaptaciones y, esos procesos tanto de traslado, como de llegada, como de adaptación, se lleven a cabo de la mejor manera y la más perfecta", ha añadido.

No obstante, ha reconocido que Zazu, el león, "es algo más tranquilo", mientras que Aissa, la leona es "un poquito más inquieta". Sin embargo, ha continuado, "enseguida han cogido su territorio y están perfectamente adaptados a este centro".

Las mejores imágenes de Zazu y Aissa, la nueva pareja de leones del Zoo de Córdoba / Miguel Ángel Salas

García-Ibarrola ha considerado que la llegada de ambos ejemplares "pone de relieve la magnífica labor del Centro de Conservación de Córdoba", que es un espacio de recuperación, prevención y de protección de especies amenazadas y en peligro de extinción. En este punto, ha recordado que la incorporación del rinoceronte Manas, en mayo de 2024, y la incorporación de una pareja de tigres de bengala, en abril del mismo año, y una leoparda.

"Seguimos trabajando en ese proceso para que realmente este centro cumpla con la función que tiene que tener en esa sostenibilidad que tenemos que tener y en trabajar en esa actuación con la naturaleza", ha indicado.

La estancia de Zazu y Aissa va a ser de carácter permanente en Córdoba y, por el momento, no han llegado con la previsión de que tengan crías, ya que "vienen con la función de sacarlos de un centro de rescate que había y poder facilitarles un lugar de calidad para que puedan seguir desarrollando su vida", ha explicado el edil, quien ha aclarado que en el recinto en el que se encuentran no ha tenido que adaptarse. No obstante, ha avanzado que sí hay previsiones de "adaptarlo y ampliarlo y mejorarlo para que reúna las mejores condiciones posibles".