Los hoteles de Córdoba anotan el peor enero de los últimos seis años por la falta de trenes y las borrascas

El inicio de 2026 no ha sido bueno para el turismo en Córdoba, teniendo en cuenta que el de enero tampoco es uno de los mejores meses del año. Sin embargo, en esta ocasión el número de viajeros y pernoctaciones ha estado condicionado por el trágico accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, la paralización del tráfico ferroviario de alta velocidad y también por el paso de varias borrascas de alto impacto.

Con todo ello y, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de Ocupación Hotelera, a lo largo del pasado mes de enero fueron 71.000 los viajeros que llegaron a la provincia de Córdoba, el peor dado desde enero de 2020, justo antes del estallido de la pandemia del covid. En concreto, en el mismo mes del ejercicio de 2025 fueron 78.080 los viajeros, es decir, que entre el primer mes del año 2026 y el ejercicio de 2025 se ha registrado una caída del 9,07%.

De todos ellos, fueron los turistas nacionales los que en mayor medida recalaron en algún punto de la provincia de Córdoba, con un total de 44.808, lo que representa un 63,1% del total, mientras que el número de viajeros extranjeros fue de 26.192, es decir, un 36,9%. No obstante, hay que tener en cuenta que estos datos publicados por el INE solo recogen los viajeros alojados en hoteles, pensiones y hostales y no en apartamentos turísticos.

En el caso de las pernoctaciones también ha habido un más que notable descenso interanual, en concreto, del 7,89%. En cifras absolutas, a lo largo del pasado mes de enero se registraron 121.658 noches de hotel, mientras que en el mismo mes de 2025 fueron 132.076.

Si la comparativa se hace con el mes de diciembre de 2025, el saldo también es negativo y mucho mayor, ya que la caída en el caso de visitantes es del 22,6%, al contabilizarse un total de 91.730, mientras que en el número de pernoctaciones, la cifra fue de 155.107, lo que supone una caída del 21,5% en ese mes.

Los datos de la capital

De manera consecuente, los datos de la capital incluidos por el INE también recogen una notable caída en el número de viajeros -más acusada que en el global de la provincia- y en la cifra de noches de hotel registradas en el mismo periodo. En concreto, a lo largo del pasado mes de enero fueron 61.031 los viajeros que eligieron la ciudad de Córdoba para pasar unos días de descanso, mientras que en enero de 2025 la cuantía fue de 69.285, lo que representa un descenso del 11,91%.

Por su parte, las pernoctaciones registradas fueron 104.297 el primer mes de este año, mientras que en enero del año pasado fueron 116.562, es decir, un 10,5% menos. Como dato a destacar se encuentra el hecho de la capital recibió en enero del 85,9% de todos los turistas que llegaron a la provincia.

Si se echa la vista más atrás y nos detenemos en enero de 2020, los datos también son negativos, aunque en menor medida. En concreto, en enero de hace ahora seis años fueron 61.983 los turistas que recalaron en algún hotel de la ciudad de Córdoba, es decir, un -1,54%- En el caso de las pernoctaciones, en enero del ejercicio de 2020 fueron 109.335, lo que supone una caída del 4,61%.

"Un perjuicio enorme"

Ante estos datos, la teniente de alcalde delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, ha recordado que el mes de enero "ha sido muy complicado" debido al accidente ferroviario de Adamuz, lo que provocó que durante un mes -hasta el 17 de febrero-, la conexión de tren con Madrid quedara sin servicio. "Esta circunstancia ha supuesto un perjuicio enorme para el sector turístico de la ciudad, que ha sufrido un freno en el mes de enero derivado de esa falta de comunicaciones por ferrocarril, sin olvidar las malas condiciones climatológicas que hemos tenido", ha indicado Aguilar.

No obstante, la delegada ha apuntado que el aumento del turismo extranjero ha permitido "sostener los datos y que la bajada de visitantes no haya sido mayor en un mes sacudido por la tragedia". Así, ha destacado que los turistas de fuera de España han crecido un 2,67% en enero, "lo que evidencia que muchos de estos visitantes han llegado a Córdoba vía conexión aérea con Málaga y Sevilla".

Por otra parte, Aguilar se ha referido a las ayudas al sector hotelero anunciadas la pasada semana por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, con una cuantía de 250.000 euros ampliables hasta los 560.000 euros y cuyos beneficiarios son las pequeñas y medianas empresas responsables de alojamientos hoteleros.

"Córdoba ha pasado un mes con sus comunicaciones muy mermadas y eso es un verdadero drama para una ciudad que tiene en el Turismo uno de sus principales motores económicos", ha manifestado la delegada, quien ha apuntado que "estas ayudas forman parte de un plan de recuperación muy necesario puesto en marcha por este equipo de gobierno y que también va a explorar nuevas ayudas destinadas a todos los sectores afectados, que han acusado igualmente las malas condiciones climáticas que hemos tenido".

Estancia media

La encuesta del INE también recoge la estancia media de los turistas en Córdoba. A nivel global, durante el mes de enero de este año fue de 1,76 días, una cifra sigue estancada a pesar de los intentos por parte de las diferentes administraciones y entidades del sector para que suba. Por su parte, en diciembre del año pasado fue incluso menor, ya que se registró en 1,69 días. Mientras, en enero de 2020 fue levemente más alta, ya que se estableció en 1,76 días.

Por su parte, en el caso de la capital la estancia media se quedó en 1,71 días en enero de este año, mientras que en diciembre de 2025 fue de 1,86 días y en enero de 2020 fue de 1,76 días.

Otro de los datos que incorpora el estudio es el referente al número de establecimientos hoteleros abiertos en el conjunto de la provincia cordobesa, que en enero de este año se ha situado en 159, con una oferta estimada de plazas de 5.593. En todos estos locales, según los mismos datos, 1.347.