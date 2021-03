Diez municipios de Los Pedroches se unen para impulsar una Policía Local común para la comarca

La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches ha puesto sobre la mesa el planteamiento inicial para la creación de un a Policía Local agrupada que dé servicio a aquellos municipios que estén interesados, un proyecto en el que ya han mostrado su interés diez de los 17 municipios que conforman la comarca. Se trata de Fuente La Lancha, Villanueva del Duque, Alcaracejos, Villaralto, El Viso, Añora, Dos Torres, Santa Eufemia, El Guijo y Pedroche.

La propuesta pasa primero por conocer el interés y compromiso por parte de los municipios para poder hacer un estudio económico de los costes que deben soportar los ayuntamientos que se adhieran a este servicio, un coste que estaría supeditado a los habitantes por cada municipio y la dotación de plazas de Policía Local de las que disponen.

El presidente de la Mancomunidad y alcalde Pedroche, Santiago Ruiz (PSOE), ha destacado que este iniciativa pionera, que ya se está valorando en otras zonas de la provincia como es la Campiña Sur, permitirá contar con un servicio de vigilancia itinerante las 24 horas, una prestación con la que muchos de los municipios interesaros no cuentan en la actualidad. Así, se cubriría no solo la atención a los vecinos de aquellas localidad que ahora no cuentan con servicio de vigilantes o Policía Local, o que incluso no disponen de plazas suficientes para cubrir el horario de 24 horas.

Algunas de las características de esta Policía Local agrupada es que podría ponerse en marcha en aquellos municipios cuyos términos municipales sean limítrofes, para una mejora de la gestión, el tiempo y la eficacia; quedarían fuera aquellas localidades que cuenta con Policía Local con una atención de 24 horas, como podría ser Pozoblanco.

La cobertura de las plazas para Policía Local sería competencia de los ayuntamientos que ya disponen de plazas concedidas, o que están dotadas presupuestariamente como es el caso de Pedroche. Por lo tanto, se dotaría de personal esas plazas vacantes que ya están concedidas e incluso aquellas que por jubilación se han quedado desiertas. Si bien, según indica Ruiz, aquellos municipios que no las tengan dotadas pueden hacer una petición de las mismas por el número de habitantes e integraras en este servicio agrupado.

La gestión de este servicio no es competencia de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, aunque ha sido en su seno donde se ha planteado esta posibilidad de ponerlo en marcha, “así que debe ser una agrupación de municipios los que se encarguen de la gestión del servicio”. Esta iniciativa, según Ruiz, “propone un sistema novedoso que prestaría servicio a muchos municipios, aunque aún no existe una normativa vigente respecto al mismo”.

Otros asuntos que se abordaron en el Pleno de Mancomunidad fue el acuerdo de mantener su sede en las actuales oficinas, una vez que ha expirado la cesión de las instalaciones por un período de 15 años, renovando así la cesión de las mismas por parte del Ayuntamiento de Alcaracejos. El presidente de la mancomunidad ha destacado la excelente ubicación de la sede al tratarse de un punto céntrico en la comarca de Los Pedroches. También se presentaron la web que recoge las empresas de la comarca a través de la iniciativa Compra en Los Pedroches, y el adelanto del vídeo promocional de la comarca en materia de Turismo.