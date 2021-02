Así será la nueva Policía Local de la Campiña de Córdoba: ocho municipios, 32 agentes y una organización pionera

La nueva Policía Local de la Campiña Sur de Córdoba, que dará servicio a ocho localidades, será pronto una realidad. Fernán Núñez, La Guijarrosa, Montalbán, Montemayor, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella y La Victoria se han embarcado en un proyecto pionero en el conjunto de España que, confían, pueda entrar en funcionamiento "a muy corto plazo", toda vez que el expediente para autorizar esta asociación para velar por la seguridad ya se encuentra en poder del Ministerio del Interior. Su aprobación depende del secretario de Estado de Seguridad, el cordobés Rafael Pérez, y los municipios confían en que el visto bueno llegue "en pocos días", como ha subrayado el alcalde de Santaella y presidente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR), José Álvarez (PSOE).

Aunque la asociación de cuerpos de policía local para prestar servicio en dos municipios no es nueva y, de hecho, existen en la Comunidad Valenciana, sí es pionera la magnitud con la que nace el proyecto de la Campiña cordobesa, donde se agrupan ocho localidades. Se trata de un grupo con servicios seguridad desiguales. En La Guijarrosa, la localidad más joven de Córdoba, con poco más de dos años de vida, no hay policía. En La Victoria existe una plaza pero no está cubierta, y en San Sebastián de los Ballesteros el único uniformado está a punto de jubilarse.

El nuevo cuerpo estará dotado, a corto plazo, con 32 agentes y previsiblemente tendrá su jefatura superior en La Rambla debido a su centralidad y porque ahora mismo cuenta con el agente de mayor rango del conjunto, un subinspector. En todo caso, cada localidad podrá conservar su jefatura y una sede fija, adonde los ciudadanos podrán dirigirse para presentar denuncias o realizar cualquier diligencia. El principal cambio reside por tanto en que el cuerpo tendrá personal activo durante las 24 horas del día y en la movilidad por toda la comarca.

La asociación cumple los requisitos de Interior, ha subrayado Álvarez: sumar menos de 40.000 vecinos entre todas las localidades y ser limítrofes. Este mismo martes, los alcaldes de Montemayor, La Rambla y Santaella, Antonio García (IU), Jorge Jiménez (PP) y José Álvarez (PSOE), respectivamente, en representación de los municipios participantes, han mantenido una reunión con el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo, al objeto de intercambiar impresiones sobre los principales aspectos que regirán el funcionamiento de la asociación.

Repullo ha mostrado el compromiso con el proyecto y ha trasladado a los representantes de los ayuntamientos una propuesta para la integración de esta futura unidad en el Servicio de Emergencias 112, lo que posibilitaría una mejor atención a la ciudadanía y una más rápida reacción ante situaciones de emergencia, propuesta que los alcaldes han compartido y hecho suya. Repullo, asimismo, ha explicado cómo a raíz de esta iniciativa el borrador de la nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía ha incluido entre su articulado la referencia a la posibilidad de conformar asociaciones, lo que "sin duda facilitará la tramitación de los nuevos expedientes de asociación que se creen en nuestra comunidad autónoma una vez esta ley esté aprobada".

Los alcaldes presentes en este encuentro han dado también traslado de la iniciativa adoptada por la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, de conformar una mesa provincial donde estén representadas todas las instituciones, a lo que Repullo ha mostrado su total disposición a ser parte de la misma.

Una vez que el Ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska dé el visto bueno a la asociación, los ocho municipios tendrán que dar carácter formal a la estructura y aprobar los estatutos, el régimen económico o las prestaciones, aunque las fuentes consultadas destacan que ya existe un acuerdo previo. Todas las partes implicadas en el proyecto se sienten optimistas respecto a que este servicio sea pronto una realidad, lo que "repercutirá de forma decisiva en la seguridad y calidad de vida de estos municipios", han destacado los ayuntamientos.