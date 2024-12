Tres jóvenes se enfrentan a penas de prisión por una agresión sexual a una gallina en un pueblo de Córdoba

Córdoba/Música, alcohol y un sábado de campo en el norte de Córdoba. Es el escenario en el que supuestamente se produjo una agresión con tintes carnales a una gallina por la que tres jóvenes se sentarán en el banquillo acusados de un delito de maltrato animal en su modalidad de explotación sexual. El suceso se produjo el 19 de marzo de 2022 durante una fiesta en un cortijo de la comarca del Alto Guadiato.

Según recoge la Fiscalía en su informe provisional de acusación, al que ha tenido acceso El Día de Córdoba, los encausados habrían menoscabado "la integridad física del animal" y, lo que resulta insólito en una sala de vistas, actuaron supuestamente "con ánimo de satisfacer su deseo lúbrico".

Los implicados son tres hombres jóvenes. Uno, según relata el Ministerio Público, "cogió a un ave gallinácea por las patas", mientras otro "introdujo su dedo con fuerza y de forma repetida por el recto del ave"; el último implicado, según el escrito de acusación, "grababa el acto con su teléfono móvil" y, posteriormente, subió el vídeo a la red social Instagram "para difundirlo".

Para el Ministerio Público, quedaría claro que este presunto caso de maltrato animal se engloba en la modalidad de "explotación sexual", por lo que solicita para cada uno de los tres implicados ocho meses de prisión. También propone al juzgado que los inhabilite durante un periodo de dos años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para su tenencia.

El caso llegó a los tribunales después de que la grabación se viralizara en internet con la leyenda "profesional cogiendo gallinas" y Pacma presentara una denuncia por la vía penal.

El Seprona destacó la "significación sexual"

El expediente judicial incorpora el atestado del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Córdoba, que ha sido una prueba clave para que el caso saliera adelante en la fase de instrucción. En su escrito, los agentes describen de manera muy cruda el contenido del reel. "Se trata de una escena de jolgorio en la que se visualiza un vehículo turismo con el maletero abierto, se escucha música de fondo y consumo de bebidas y -relata- un varón joven sostiene asida por las patas a un ave gallinácea mientras otro introduce intencionada, repetida y bruscamente uno de sus dedos en el recto del animal". El Seprona, al igual que la Fiscalía, incide en la "aparente significación sexual" del suceso.

Juzgado de Peñarroya-Pueblonuevo, donde se instruyó la causa. / El Día

La acusación particular eleva la petición de condena hasta el año de prisión para cada implicado, mientras que solicita tres años de inhabilitación para la tenencia de animales. Según describe la letrada en su escrito, los jóvenes habrían realizado "actos de contenido sexual" con el animal, por lo que "la comisión del delito de maltrato animal es clara". En cuanto a la autoría, "no existe duda alguna" de que los tres investigados serían los "responsables directos del acto sexual y de las lesiones" que "de forma indubitada" pudo padecer el animal, de acuerdo al informe veterinario aportado.

Una condena "enérgica"

La abogada incluye este episodio en "las costumbres macabras que algunos tenedores de animales ponen en práctica y que lo hacen en la mayoría de las ocasiones amparados en la privacidad del entorno en el que se producen y siempre con un ánimo de satisfacción sexual o de jolgorio". Expone, además, que "la conducta realizada no ha sido consecuencia de una posible legítima defensa de los encausados, sino que ha sido realizada con ánimo de tener un momento de diversión a costa de procurar un sufrimiento al ave".

La acusación va más lejos al describir a los encausados "no solo" como unos supuestos "maltratadores que actúan desde el más profundo desprecio por la vida animal", sino que, según su escrito, "son un peligro para la sociedad". "Han demostrado ya no solo una absoluta falta de empatía hacia el sufrimiento ajeno, sino también un placer en la causación del mismo a seres indefensos y vulnerables, que confiaban en él y que, seguramente, ni siquiera ofrecieron resistencia ante el terrible acto que le aguardaba". Es decir, habrían mostrado "una crueldad injustificada, lo que desde un punto de vista criminológico irá en aumento si no se impide", expone.

Así, la letrada solicita al juzgado que "ponga los medios necesarios para proteger a la sociedad de un peligro semejante", habida cuenta "de la mostrada relación entre el maltrato animal y otros tipos de violencia interpersonal y de la certeza de que estos comportamientos agresivos van en escalada". La letrada, en suma, reclama una condena "enérgica".