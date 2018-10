El ibérico rojizo busca su sitio

Los últimos datos disponibles señalan que en la provincia hay un total de 300.873 cabezas de ganado porcino, de las que 26.933 son cerdas reproductoras. Hay que destacar la recuperación del censo en los últimos años, ya que en 2013 se contabilizaron 209.598 animales. Según los datos facilitados a el Día por la Delegación de Agricultura, de todos ellos, un total de 262.119 son de porcino ibérico, con 23.216 cerdas reproductoras, lo que representa un 87% del censo; lo que es lo mismo, siete de cada ocho cerdos es ibérico.

Pues bien, entre todas estas cabezas se encuentra una variedad singular en Los Pedroches: la torbiscal, que está en peligro de extinción. Se trata de una "variedad dentro del ibérico puro" y desde hace cuatro décadas la familia Muñoz, de Pozoblanco, se ocupa de su recuperación. Fue el padre de Rafael Muñoz el que comenzó a trabajar en el rescate de esta variedad, según cuenta su hijo, que mantiene este trabajo en la finca La Romana; una apuesta por la conservación de una variedad de cerdo ibérico puro, que fomenta el control eficiente de los animales, su bienestar así como la mejora y la obtención de carnes saludables de primer nivel.

Las empresas rechazan esta variedad por su color y por una línea blanca en su pezuñaLas exportaciones, el año pasado, generaron en Córdoba un valor de 4,2 millones de euros

El joven empresario, con formación de veterinario -según relata- decidió continuar con el legado de su padre y seguir trabajando en "su mejora y avance genético". Muñoz explica también las razones por las que esta variedad se encuentra en peligro de extinción. Una de ellas es que es "un cerdo que no es el ibérico negro, sino rojizo". Y es, añade, "por el tema de la estética que se debe criar". El segundo motivo, continua, es porque alguno de estos cerdos presentan en la pezuña negra "una raya blanca, que es una despigmentación". Esa pequeña línea hace que "la industria y los empresarios crean que no es ibérico puro y que el consumidor no lo compre".

A pesar de ello, en la finca La Romana de Pozoblanco Rafael Muñoz trabaja en la recuperación, crianza y venta de este ibérico rojizo. Por el momento, cuenta con 150 reproductoras y un millar de animales. "Hemos dado pasos importantes, aunque es una vida muy sacrificada", reconoce. Esa constante búsqueda de la mejora de esta variedad del cerdo ibérico ha hecho que este ganadero y empresario se haya lanzado a la venta de sus productos. "Queremos vender jamones y paletas y, para ello, hemos desarrollado la marca Mío 1898". Lo de que la marca se llame Mío, destaca, es "para romper con lo que hay en el mercado".

Córdoba es una provincia que apuesta decididamente por la cabaña porcina ibérica y por la alimentación en montanera con bellota al tener la superficie de dehesa más grande de Andalucía. No en vano, la provincia dispone de 361.674 hectáreas de superficie adehesada de un total de 1,15 millones de hectáreas en Andalucía. Se trata, según la Delegación de Agricultura, de un sector que en 2017 alcanzó un valor, a precios de ganadero, de 70,3 millones de euros, lo que representó un incremento del 25% respecto al año previo. El sector porcino de Andalucía también ocupa un papel bastante significativo en el panorama nacional. La comunidad es la quinta en censos de ganado precoz y la segunda en ganado ibérico. Actualmente se superan los 2,6 millones de animales, de los cuales 1,7 millones (64%) corresponden al porcino precoz y 0,95 millones (36% restante) al ganado ibérico.

Las exportaciones también son un pilar del sector del cerdo ibérico. Por ejemplo, según los mismos datos, el pasado año se exportaron 227.000 kilos de jamones y paletas, que supusieron un valor de 4,2 millones de euros.

El caso de Rafael Muñoz es, además, un ejemplo de que el relevo generacional no corre peligro en Córdoba. Al respecto, el titular de Agricultura, Francisco Zurera, sostiene que "las comarcas del norte de la provincia, donde se asienta la mayoría del censo porcino, son especialmente dinámicas en la incorporación de nuevas ganaderas y nuevos ganaderos". Como ejemplo, Zurera recuerda que en la última convocatoria de jóvenes agricultores sumaron 53 de los 120 expedientes de la provincia, con 3,2 millones de euros en ayudas.