Arrancan las obras de la Ermita de la Aurora tras seis años de reivindicaciones vecinales

Una pancarta reivindicativa ha estado instalada en la valla de la Ermita de la Aurora (siglo XVIII) desde hace más de un lustro. Los vecinos del Casco Histórico la colocaron a la vista de todos aquellos que pasaran por la calle San Fernando para que la ciudadanía conociese la necesidad vecinal de recuperar este espacio patrimonial que durante décadas utilizaron para actividades culturales, de ocio y de participación ciudadana abiertas a todos los públicos.

Este mismo miércoles, esa pancarta ha sido finalmente retirada por el Ayuntamiento de Córdoba con el beneplácito, por supuesto, del Consejo de Distrito Centro y de las asociaciones vecinales de la zona. El motivo es que por fin han arrancado las obras para recuperar la Ermita de la Aurora y se pueda recuperar su uso vecinal. Una reivindicación especialmente vigente desde que en el 2019, por motivos de inseguridad y la caída de un muro en el espacio, tuvo que cerrarse. Y desde entonces no se le ha dado ningún uso.

La delegada de Casco Histórico en el Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, ha anunciado el inicio de las obras adjudicadas a la empresa Químicas y Tecnologías Aplicadas, que consisten en la restauración de la muralla y los paramentos del antiguo templo, por una cuantía total de 43.146 euros. Un contrato que tiene un periodo de ejecución de cuatro meses, por lo que la previsión del Consistorio es que la Ermita esté restaurada para el verano de este año.

Morales ha confirmado que, una vez finalicen las obras en verano, su uso se cederá a los vecinos para que lo aprovechen para organizar actividades culturales y sociales, por lo que se renovará el convenio de cesión entre el Ayuntamiento y la asociación vecinal de la Axerquía. La portavoz de la asociación, Juana Pérez, ha recordado que el espacio estará "abierto a todo el público" para celebrar todo tipo de actividades una vez empiece la primavera cada año.

Interior actual de la Ermita de la Aurora. / Miguel Ángel Salas

Ubicada en pleno Casco Histórico de la ciudad, en la calle San Fernando, 54, este enclave patrimonial era usado como espacio cultural y de encuentro por los vecinos de la zona hasta que en octubre de 2019 la muralla romana que daba al exterior se derrumbó. Este suceso repentino obligó a cerrar por completo el edificio y a un arduo proceso de restauración de ese muro. Sin embargo, el edificio ha continuado cerrado al público por su deterioro.

Hasta entonces, la ermita de la Aurora había sido escenario de la celebración de diversas actividades vecinales: cines de verano, exposiciones teatrales, conferencias, reuniones, escenario del Festival de la Guitarra o torneos de ajedrez y de juegos de mesa. De ahí que, tras la restauración del muro, la reapertura del espacio patrimonial de la calle San Fernando ha sido una de las reclamaciones de los vecinos del Casco Histórico de Córdoba y de la Axerquía con el objetivo de volver a contar con este importante punto de encuentro. "Tener de nuevo estas actividades y otras nuevas es el objetivo", ha recalcado la portavoz vecinal.

Una actuación "compleja"

La obra actuará en cuatro líneas en materia de conservación y restauración para la correcta reapertura de la ermita de la Aurora. El primero tiene que ver con la erradicación de la hiedra existente en el muro de contención para que no perjudique a la consolidación del muro. El segundo es la eliminación de varias jardineras ubicadas en la murada, además de la necesaria limpieza y repoblación del tramo de la muralla romana que aún se conserva. Las dos actuaciones restantes que se llevarán a cabo son la limpieza y consolidación de la estructura de la ermita y ciertas intervenciones puntuales los pavimentos del espacio.

La arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Carmen Chacón, ha explicado que se volverá a analizar la estructura para comprobar que no haya patologías y, posteriormente, se va a proceder a la limpieza de todos los lienzos de muralla, la del espacio desinfección, cerrar fisuras, consolidar infraestructuras y llevar a cabo recomposiciones volumétricas y, además, solucionar los problemas de humedades que han aumentado tras las últimas precipitaciones y que obligarán a la institución a "hacer protocolos de mantenimiento" a lo largo del tiempo.

El arqueólogo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Juan Murillo, ya incidió en el trabajo realizado desde el desplome del muro romano de la ermita de la Aurora en octubre de 2019. Seis años más tarde, el Ayuntamiento llevó a cabo "actuaciones perfectamente definidas" que aseguran "el buen estado general de la conservación", que en palabras del arqueólogo "es bueno" a día de hoy. "Va a quedar en perfectas condiciones", ha subrayado Murillo, quien ha señalado que la actuación es "compleja", pues "el principal problema" en materia de conservación "es la hiedra", por lo que deberán "identificar dónde están las múltiples raíces" para eliminarla.

Historia de la Ermita

La Ermita de la Aurora en Córdoba fue inaugurada el 1 de abril de 1725 como sede de la Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora, que alcanzó gran fama en la ciudad gracias a los rosarios ricamente adornados, especialmente por los faroles que rodeaban la imagen de la Virgen. El templo se levantó adosado al lienzo de la muralla andalusí de la Axerquía, con basamentos de origen romano, en la actual calle San Fernando.

La construcción de la ermita tuvo su origen en un rosario nocturno instaurado por unos niños, inspirado en el orsario de la Aurora, probablemente más por entretenimiento que por devoción. Al conocerlo, algunos adultos decidieron organizarlo de manera más formal y, tras una reunión celebrada en el Hospital de Peregrinos el 8 de septiembre de 1716, fundaron la Hermandad de la Aurora. La prontitud con la que actuaron fue tal que, tras encargar al escultor la talla de la Virgen, se encontraron con que ya tenían la imagen pero no un altar donde situarla.