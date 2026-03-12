El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo 2026 es de Carcabuey

Córdoba vuelve a situarse en lo más alto del panorama internacional del aceite de oliva virgen extra tras los resultados de la AOVE World Cup 48 Kilates 2026, la Copa del Mundo del Aceite de Oliva Virgen Extra, que se ha consolidado como uno de los concursos más exigentes, rigurosos y prestigiosos del sector oleícola internacional.

Es el escenario donde cada año se identifican los campeones del mundo del AOVE, en una competición en la que participan los mejores aceites del planeta, evaluados por un jurado internacional que reconoce únicamente a aquellos que alcanzan la excelencia más absoluta.

El dominio de la Subbética

El certamen ha reconocido a los mejores aceites de oliva del mundo, con una destacada presencia de productores españoles procedentes de distintas comunidades autónomas y con un dominio de los zumos de la Subbética cordobesa.

El aceite Oleosubbética, elaborado por la almazara Marín Serrano El Lagar en Carcabuey (Córdoba), ha sido proclamado Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra del Mundo 2026, tras obtener la máxima puntuación del jurado internacional.

El segundo mejor aceite del mundo también procede de esta misma localidad cordobesa: Rincón de la Subbética, elaborado por Almazaras de la Subbética, consolidando el liderazgo de Carcabuey como uno de los grandes territorios internacionales del aceite de oliva de alta calidad.

El podio mundial lo completa Jabalcuz Gran Selección, elaborado por SCA Sierra de la Pandera en Los Villares (Jaén), que ha obtenido el tercer puesto mundial.

Otros premios para AOVE andaluz

Además del podio mundial, la AOVE World Cup 2026 ha reconocido aceites y proyectos procedentes de numerosas regiones españolas, reflejando la diversidad y calidad del sector oleícola nacional.

Además de los tres mejores aceites del mundo, Andalucía ha protagonizado algunos de los principales reconocimientos del certamen. En la categoría Toro Bravo Mejor Picual del Mundo, el primer premio ha sido para Oro de Cánava (S.C.A. Nuestra Señora de los Remedios, Jimena, Jaén), seguido de Señorío de Camarasa (Torres, Jaén) y Puerta de las Villas (Mogón, Jaén).

Otros aceites andaluces destacados han sido Supremo Royal, de Aceite Supremo, S.L. (Jaén), como mejor Royal del mundo; Monteoliva Oro Pajarero, reconocido como mejor Pajarero del mundo (Cabra, Córdoba); Knolive Picudo, mejor Picudo del mundo (Priego de Córdoba); Casa del Abuelo, mejor Verdial del mundo (La Puebla de Cazalla, Sevilla); e Invicto AOVE Frantoio, de Invicto AOVE, S.L. (Bailén, Jaén), como mejor Frantoio del mundo.

En la categoría Series Limitadas, el primer premio ha recaído en Aceite Trashumante La Oveja, de Vida Trashumante, en Marmolejo (Jaén); y el segundo en Luz del Olivar, de Olivasur Natural, S. L., en Arquillos (Jaén). El premio al Mejor Diseño de Packaging del Mundo ha sido para Invicto AOVE Arbosana, de Invicto AOVE, S.L., de Bailén (Jaén).