Cinco detenidos en Córdoba por una oleada de robos de balizas V-16 en vehículos aparcados

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a varias personas por la presunta autoría de delitos de robo con fuerza en interior de vehículos en el marco de un dispositivo policial llevado a cabo para la prevención de dicha modalidad delictiva, constándole a una de las personas detenidas una reclamación policial por la comisión de otro delito contra el patrimonio.

Según ha informado este miércoles la Comisaría, ante los diversos robos que han estado afectando a los vehículos en algunas zonas de la ciudad, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo de seguridad diseñado para la prevención de los robos en interior de vehículos, en el que participan agentes de diversas unidades tanto de Seguridad Ciudadana como de Policía Judicial y que "está favoreciendo a reducir la criminalidad". Y es que desde su puesta en marcha "se ha saldado con la identificación y detención de varias personas por estos hechos".

En concentro, desde que comenzó el mes de marzo la Policía ha detenido en Córdoba a cinco personas relacionadas con hechos similares. En la mayoría de los casos, los presuntos autores eran sorprendidos in fraganti por los agentes mientras que realizaban sus funciones de seguridad ciudadana dentro del dispositivo policial mencionado. En otras ocasiones, eran localizados en las inmediaciones de los hechos con actitud sospechosa y esquiva ante la presencia policial, quienes, al ser identificados, portaban entre sus pertenencias objetos que podrían tener relación con la actividad delictiva.

Todos los vehículos afectados presentaban alguna puerta forzada o un cristal fracturado, encontrando el interior dañado y revuelto. Entre los objetos sustraídos y denunciados por los propietarios, además de objetos personales, destaca la baliza V-16. Algunos de estos objetos han sido recuperados por los agentes y devueltos a sus legítimos propietarios.

La importancia de anotar el número IMEI de la baliza V-16

La Comisaría ha recordado que, desde que el 1 de enero entrara en vigor la obligatoriedad de portar el dispositivo V-16 en cada vehículo que circule dentro de la red de carreteras de España, se han convertido en un nuevo objetivo de los delincuentes especializados en el robo interior de vehículo y la venta de material sustraído en el mercado negro.

Por ello, la Policía Nacional recuerda la importancia de saber localizar y conocer el número IMEI para identificar a las señales V-16 sustraídas, incidiendo en no guardar la señal V-16 directamente en el vehículo sin antes haber anotado o fotografiado el número IMEI o haberla separado de su caja contenedora.

En caso de haber sido víctima del robo de la misma, es importante que a la hora de denunciar los hechos se indique a los agentes el número IMEI que identifica la señal V-16 sustraída, facilitando la investigación del delito como la recuperación del efecto sustraído.

Además, debido a la facilidad con la que estos objetos se pueden integrar en el mercado negro una vez sustraídos, la Policía Nacional recuerda que la adquisición de estas balizas en el mercado negro genera responsabilidad penal como receptador de material robado y que puede acarrear penas de prisión.