Grave accidente en Zuheros: muere una niña y varias personas quedan atrapadas en una colisión entre dos coches

Una niña de 10 años ha muerto en un grave accidente de tráfico ocurrido a las 12:30 en la carretera A-318, en Zuheros. El siniestro se ha producido en el kilómetro 67 de la citada vía por una colisión frontal entre dos vehículos y todos los ocupantes, cinco en total, han quedado atrapados.

Según la información facilitada por el teléfono de emergencias 112 Andalucía, se ha movilizado a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a los bomberos de Baena para que realizaran los trabajos de excarcelación de las personas atrapadas.

Los vehículos de los servicios sanitarios y los bomberos de Baena desplazados al lugar del accidente. / El Día

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha desplazado al lugar a unidades médicas de Baena, Luque, Cabra y Doña Mencía y ha movilizado un helicóptero para el traslado a un centro hospitalario de uno de los heridos de este grave accidente en la A-318 en Zuheros.

Cinco personas involucradas

En uno de los coches viajaban tres personas, una de las cuales ha fallecido, una niña de 10 años, según ha informado el 112. En el otro vehículo iban dos personas de Luque. Una de ellas ha sido evacuada en el helicóptero en estado muy grave.

El siniestro ha provocado el corte de la carretera, en la que ha quedado atravesado uno de los turismos y, por lo tanto, se han producido algunas retenciones. En el dispositivo han participado ocho bomberos pertenecientes a los parques de Baena y Lucena.

21 muertes en las carreteras cordobesas en 2025

Las carreteras cordobesas cerraron el año 2025 con un total de 21 muertes en accidentes de trafico. Los 21 decesos de 2025 suponen uno menos que en el año anterior (un 5% menos en términos porcentuales), aunque el dato negativo es que la provincia se mantiene estancada por encima de la veintena, con ligeras oscilaciones según el año: en 2023 hubo 20 fallecimientos y en 2024 se contabilizaron 22.

En cambio, el ejercicio de 2019, que Interior toma como referencia por los buenos datos globales, no fue para Córdoba tan positivo: las carreteras se convirtieron en una trampa mortal para 25 personas. Para encontrar el mejor dato provincial hay que retrotraerse a 2016, cuando sólo hubo 14 fallecidos.

Preocupa especialmente la elevada siniestralidad de la carretera N-432, que conecta Badajoz con Córdoba y Granada. El siniestro más grave del año 2025 en Córdoba se produjo el 28 de mayo, precisamente, en esta vía a la altura del término municipal de Baena.

Tres personas perdieron la vida en un accidente que se registró alrededor de las 13:30 a la entrada de Baena Sur, sentido Andújar, entre los kilómetros 332 y 333. Las víctimas fueron un matrimonio de Priego de Córdoba y un vecino de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria. A lo largo de 2025, una decena de personas han perdido su vida en la N-432.