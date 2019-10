Los Pedroches reivindica el jamón como producto único ante posibles aranceles

Villanueva de Córdoba es el kilómetro cero del mejor jamón del mundo y expone sus productos de excelencia mundial en la XIX edición de la Feria del Jamón Ibérico de Bellota, en el corazón de Los Pedroches, que reivindica un producto único ante posibles aranceles. En la Denominación de Origen Los Pedroches hay unanimidad en que si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se paseara estos días por la localidad jarota, igual desechaba su política arancelaria seducido por el sabor único de este producto.

Es lo que opinan prácticamente también todos los asistentes a la XIX Feria del Jamón Ibérico de Los Pedroches, que se celebra hasta el sábado, y que el viernes acogió el concurso al mejor cortador comarcal de jamón de bellota 100% ibérico de Los Pedroches 2019. Aquí, entre cata y cata, con el sabor de un producto único en el mundo pegado al paladar, se habla mucho del futuro de una industria que solo en la comarca, mueve más de 20 millones de euros al año, y que, aunque se ve fuerte para superar posibles obstáculos comerciales, al ser un producto diferenciado, no cree que las trabas convengan en un momento de expansión.

La alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez (PP), se suma a la preocupación, y la combate con “una mano tendida”. “Nosotros lo que queremos es trabajar junto a las administraciones para conseguir que nuestros municipios vayan día a día creciendo”, señala y considera que el crecimiento es la única receta contra la despoblación.

Sánchez cuenta, en este sentido, con armas como esta Feria del Jamón, un referente nacional e internacional a partir de ingredientes sostenibles como la dehesa, los ganaderos y la industria, y a la que invita a Donald Trump. “Estoy seguro de que si viniera, no habría aranceles, porque no iba a permitir que este jamón se quedara en Europa y no llegara a Estados Unidos”, bromea.

Dolores Sánchez, alcaldesa de Villanueva de Córdoba "Donald Trump no iba a permitir que este jamón se quedara en Europa y no llegara a Estados Unidos"

El guante lo recoge Pedro Moreno, el responsable de los servicios técnicos de Ibéricos Covap, ganador este año de la Encina de Oro, que premia a la mejor pieza a concurso, con una pieza de un cerdo que fue sacrificado el 25 de febrero de 2016, que estuvo casi 120 días de montanera en una finca de Cardeña. Moreno reconoce que los posibles aranceles son un tema que preocupa en Covap, que tomó una decisión muy importante cuando decidió lanzarse al mercado norteamericano. “Es cierto que el jamón ibérico no ha quedado claro en qué situación va a estar, pero esperemos que salga de la guerra comercial”, sostiene.

Alfonso Blanco, gerente de Ibesa, una compañía que exporta jamones a todo el mundo, añade que, en cualquier caso, el jamón de Los Pedroches, está bien posicionado ante este tipo de problemas comerciales, especialmente porque los productos de esta Denominación de Origen no saben como ningún otro en el mundo.

Pero, ¿cuál es la razón por el que el jamón de Los Pedroches es más dulce? Por el verano, porque el calor que pasan en la Sierra de Córdoba no lo hacen en la sierra de Extremadura ni en la de Huelva, y eso hace que se formen unos péptidos que le dan un sabor dulce como consecuencia de la temperatura que alcanzan los jamones en el primer verano de su vida”.

La feria jarota cierra hoy sus puertas con una nueva jornada de degustación de jamón ibérico de bellota,q ue tendrá lugar desde las 12:00 hasta las 19:00.