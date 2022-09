"Las ayudas europeas e incentivos fiscales disponibles permiten ahorrar hasta el 90% del coste de una instalación de autoconsumo"

–¿Cuándo llega Quántica Renovables a Córdoba?

Quantica llega a la provincia en marzo del pasado año cuando me incorporo como líder del negocio para operar simultáneamente en la capital y en toda la provincia. Desde ese momento intensificamos la actividad tanto en la rama empresarial e industrial como en la residencial. Quantica tenía en ese momento la necesidad de ir ampliando su radio de acción por toda Andalucía, pues, aunque estaba muy bien asentada en Sevilla, Huelva, Málaga y Cádiz, Córdoba no contaba aún con delegación propia y los acuerdos que se cerraban eran más esporádicos. Desde entonces hemos cerrado más de 300 instalaciones en la provincia.

–¿Cuál es la mayor ventaja competitiva que ofrece la compañía y que soluciones puede ofrecer al consumidor?

Podríamos destacar numerosos aspectos como, por ejemplo, trabajar sin subcontratación, solamente con personal propio formado en energía fotovoltaica. Contamos con unos instaladores de una categoría profesional increíble y un grupo humano muy solvente en todos los departamentos de la empresa, pero hay un ventaja que ofrecemos a nuestros clientes que es única en el mercado y que solo se ofrecía tradicionalmente en los grandes parques e industrias electrointensivas y nunca llegaba al ciudadano: la garantía del rendimiento de la instalación. Esta ventaja es exclusiva en el sector para nuestros clientes de autoconsumo residencial a los que podemos garantizar técnicamente los mínimos a los que va a rendir su instalación y que en caso de no cumplirse nos obligan a compensar al cliente. A día de hoy esto nunca ha sucedido, ya que es una garantía que se sustenta en nuestro profundo conocimiento de la ingeniería solar que es la esencia de nuestro producto. Sabemos de antemano predecir, cuantificar la capacidad de generación de todas nuestras instalaciones con un mínimo margen de error.

–Quántica Renovables tramita subvenciones al autoconsumo hace más de 4 años ¿Están llegando las ayudas a los usuarios?

Desde que me encuentro trabajando en Quantica contamos en su momento con una primera línea de ayudas, las cuales nosotros denominamos autonómicas, dotadas con aproximadamente 34 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía en mayo del año pasado, las cuales concluyeron a principios del mes de diciembre, cuando entraron en acción los fondos Next Generation EU dotados con 1.320 millones de euros para autoconsumo fotovoltaico en toda España. Mientras las primeras ayudas autonómicas se encuentran actualmente en fase final de ejecución y se encontraban dirigidas a hogares y pequeñas y medianas empresas. Estas subvenciones han abarcado a muchos más agentes sociales, como las grandes empresas e industrias y los proyectos fotovoltaicos en el sector primario. Quantica Renovables ya ha tramitado más de 1.500 solicitudes a estas ayudas en lo que va de año. Los NextGenEU son una ayuda muy valiosa ya que combinados con otros incentivos pueden ahorrar a los usuarios hasta el 90% del coste de su instalación en algunos casos. Los consumidores cuentan con deducciones fiscales por certificaciones energéticas relacionadas con las instalaciones fotovoltaicas y, a nivel local, también existen incentivos para aspectos como la contribución o el IBI. A día de hoy, si el usuario trabaja con una instaladora certificada como Quantica, puede conseguir fácilmente que su instalación fotovoltaica “se pague sola”.

Eso sí, todo hay que decirlo, la Agencia Andaluza de la Energía se encuentra desbordada administrativamente ante el aluvión de solicitudes en la coyuntura actual, con lo que desde Quantica recomendamos tener mucha paciencia y saber esperar ya que al igual que en las anteriores ocasiones la Administración acabará cumpliendo.

–¿En qué momento se encuentra el sector de la energía fotovoltaica en nuestra comunidad? ¿Qué camino falta aún por recorrer?

En mi opinión el sector ahora mismo se encuentra en constante crecimiento y detecto, especialmente en los últimos meses, que se está creciendo a un ritmo exponencial. Todo esto es debido a los elevados precios que tanto las familias como las empresas están soportando en cuanto a la energía. Hasta hace poco existía mucha relajación y no se le daba tanta importancia: no existía tal necesidad y no se creía en las enormes ventajas que supondría implantar una tecnología como la solar fotovoltaica en nuestra tierra. No así, cada vez somos más conscientes de la riqueza energética con la que contamos y, lo que es más importante, cada vez son más familias y empresas las que actúan para aprovecharla. Córdoba es la sexta provincia con más radiación solar de España con una media de 3.316 horas de luz al año. La rentabilidad solar en nuestra provincia es gigantesca: el impacto de aprovechar el sol en términos de ahorro y sostenibilidad transformaría por completo nuestro modelo social y económico. Hemos de convencernos de que en Andalucía queda muchísimo por hacer y de que el cambio comienza en nosotros mismos. Conectarse al sol es producir electricidad, producir riqueza y libertad en un hogar, una industria o un negocio. Quantica Renovables es una empresa en la que el usuario puede confiar para dar este paso con las mayores garantías.

–¿Con qué otros incentivos cuentan los cordobeses a la hora de cambiar al autoconsumo fotovoltaico?

Cuentan con varias ventajas; la primera es que en la capital y en numerosos municipios de la provincia se bonifica el IBI; en Córdoba concretamente se bonifica el 50 % durante 10 años, lo que ya supone una cantidad que, junto a las otras ayudas por parte de la Administración, hay que tener muy en cuenta pues los tiempos de amortización se reducen significativamente. Además, las licencias de instalación fotovoltaica en la localidad también se encuentran bonificadas al 95 %. Es una pena que esta no sea la tónica general en otros municipios de la provincia, donde todavía los gobernantes no son tan receptivos con esta demanda creciente que responde a una necesidad de primer orden. Sin embargo, es un hecho que tanto en Córdoba como en las grandes urbes de la provincia se está alentando a que la ciudadanía cambie cuanto antes al autoconsumo. Por último, cabe mencionar, que para el próximo año se conseguirá un ahorro importante en el IRPF gracias a las instalaciones de autoconsumo doméstico: las personas que lo deseen podrán desgravarse hasta 3.000 euros en la Declaración de la Renta.

–¿Con qué proyectos contáis en Córdoba?

En cuanto a autoconsumo doméstico ejecutamos entre 3 y 4 instalaciones diarias, pero es en el sector industrial donde más hemos avanzado en el último año y medio. Destacaría proyectos como el de Vipreluc, importante industria de prefabricados de hormigón situada en Puente Genil. Con ellos ya hemos ejecutado dos importantes instalaciones. Otro proyecto reseñable es Biomasa de la Subbética, una empresa que se encarga de reciclar y recoger toda la masa de la madera del olivo para su aprovechamiento y que ya cuentan con sus instalaciones fotovoltaicas quánticas. En Córdoba capital contamos con proyectos empresariales de gran importancia, pero me gusta especialmente la instalación en Artesanía del horno, dedicados a la distribución de pastelería y que puede presumir de contar con los dulces más sostenibles de la provincia.