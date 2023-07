Macetas sin regar y grifos cerrados: las medidas de Los Pedroches y Alto Guadiato para sortear la crisis del agua

Ha pasado ya una semana y el problema de la falta de agua potable en los pueblos del Alto Guadiato y de Los Pedroches continua. Es decir, que de lunes a sábado siguen llegando los camiones cisternas con agua a los 24 municipios afectados, ya que la que sale de sus grifos sigue siendo no apta para el consumo humano desde un muy lejano 17 de abril. Realmente es es el principal problema para el que sigue sin haber una solución y que, además, se ha agravado en la última semana.

Fue hace justo una semana cuando el bombeo del agua entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera se vino abajo y el agua dejó de salir de las tuberías debido a la rotura de grupos electrógenos que se encargan del bombeo del agua entre ambos pantanos. Una situación que sigue sin resolverse del todo, a pesar de que el nuevo presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), aseguró este domingo que Emproacsa está a la espera de la empresa de servicio de técnico repare el segundo grupo electrógeno que permita utilizar todo el operativo de bombeo.

Mientras esta solución llega, el día a día en las localidades afectadas ha variado y han salido a la calle para protestar por la situación y mostrar su disconformidad, además de los problemas que genera esta situación en pleno verano.

Los ayuntamientos están jugando un papel clave en ello; no en vano, es la primera administración a la que se dirigen los vecinos ante este tipo de problemas. Es por ello, que los equipos de gobierno municipal de estos pueblos han encontrado en las redes sociales una forma de comunicarse de la forma más directa con sus habitantes estos días. Sus perfiles se han convertido en altavoces ciudadanos desde los que están haciendo llamamientos a la solidaridad vecinal y también están pidiendo que se controle el consumo de agua.

Uno de estos ejemplos he llegado desde el perfil de Facebook del Ayuntamiento de Belalcázar, sin duda, uno de los más afectados por esta crisis del agua. Suscrito por el alcalde belalcazareño, Francisco Luis Fernández (PSOE), explica que el pasado domingo lograron recuperar el depósito principal de agua "un poco" y que, por ello, había suministro "en todos los puntos altos del pueblo". Sin embargo, por la mañana el agua comenzó a venirise abajo en las zonas altas.

"Estamos entrando agua de la red principal y del sondeo. Hoy las cubas no están viniendo por lo que la cantidad de agua que entra es menor que la que se consume", añade.

En este mismo comunicado, el primer edil pide de nuevo que "se controle el gasto -del agua-, que no se rieguen macetas, que no se llenen piscinas y que se use el agua que hay almacenada". También pide a los vecinos cerca de 3.200 habitantes de este municipio pedrocheño que "cierren un poco el grifo para que pueda llegar el agua a todos". "Tengamos un poco de solidaridad con los vecinos", concluye.

Este no ha sido el único comunicado que ha dado a conocer el Consistorio, ya que en otro reclama de nuevo que se cierren los grupos, y que "no se frieguen las puertas, ni se rieguen las macetas". En el depósito, insiste, "entra menos agua de la que gastamos y, eso que no llega a todas las zonas".

El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, por su parte, también ha hecho uso de sus redes sociales, donde ha publicado que técnicos y profesionales de conducciones de agua están realizando un estudio "para llevar agua a través de los distintos acuíferos y pozos" de la localidad. Para ello, continúa la publicación, "realizaremos consultas a la Delegación de Salud de la Junta para atender casos urgentes".

También reconoce que la piscina municipal "no está llena del todo". En esta línea, anota que desde hace un mes se intenta abastecer con "agua de pozos y sondeos cercanos" y subraya que "en ningún momento se ha cogido agua de la red para llenarla".

Grupos electrógenos

El bombeo de La Colada se compone principalmente de dos grupos electrógenos modelo EMB-150, tres bombas sumergibles y cinco bombas horizontales multietapa y para que funcione a pleno rendimiento se requiere el funcionamiento de ambos grupos para poner en marcha dos bombas sumergibles y cuatro bombas horizontales.

El consumo medio diario de gasoil, asumido por Emproacsa, es de 4.500 litros de media diarios, con un funcionamiento de los grupos de entre 16 y 24 horas al día. Desde mediados de marzo se han bombeado un total de 1.857.396 metros cúbicos, según los últimos datos facilitados por la empresa provincial, desde la que se confía en que esta situación se revierta esta misma semana.