Córdoba vive este viernes las primeras tractoradas en protesta por el acuerdo comercial con Mercosur

Córdoba vivirá este viernes, 16 de enero, las primeras tractoradas convocadas por el sector agroganadero para manifestar su rechazo a la nueva reforma de la PAC, a los acuerdos comerciales como Mercosur y para reclamar que "todas las administraciones se impliquen en garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria", entre otros asuntos. La movilización tendrá lugar en el Norte de la provincia, en concreto en el Alto Guadiato, y estará protagonizada sobre todo por agricultores y ganaderos de la vecina Extremadura, donde las organizaciones han convocado hasta seis tractoradas.

Una de las columnas, a partir de las 09:00, recorrerá los apenas 30 kilómetros de distancia que separan Azuaga (Badajoz) y Fuente Obejuna, por lo que es previsible que se produzca alguna afección al tráfico en la carretera N-432.

Concentración el 29 de enero ante la Subdelegación

Este será el prolegómeno a un proceso de movilización, con concentraciones, tractoradas y actos reivindicativos convocados por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias. En principio, se ha convocado a los agricultores y ganaderos a concentrarse el próximo 29 de enero ante la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de la Constitución, al igual que ocurrirá en el resto de las capitales andaluzas y en el conjunto de España, para mostrar el rechazo del campo a las políticas de la Unión Europea y del Gobierno de España que "entregan en bandeja al sector agrario para favorecer otros sectores productivos".

Fuentes de Asaja, no obstante, han explicado que se ha acordado dar flexibilidad a los territorios para que, en función de sus particularidades, puedan elegir la fecha y el formato de las movilizaciones dentro de la semana del 26 al 30 de enero. “Queremos que se vea la fuerza del sector agrario en todo el territorio, con una respuesta coordinada frente a decisiones que nos afectan directamente como sector”, ha advertido Asaja.

Mercosur: el principal detonante

Uno de los principales motivos de estas movilizaciones es el "rechazo frontal" al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en su forma actual. Asaja considera que se trata de un "acuerdo desequilibrado, sin reciprocidad y que genera una clara competencia desleal", por lo que "pone en peligro a sectores clave como la carne de vacuno, el azúcar y la remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz o la apicultura, y permite la entrada de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, sin controles suficientes en frontera".

Y es que, como recuerda la organización, según datos de la propia Comisión Europea sólo se inspeccionan físicamente el 0,0082% de los productos agroalimentarios que entran en la UE, "un nivel de control claramente insuficiente para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad alimentaria".

Asaja ha aclarado algunos de los argumentos que se están utilizando para justificar el acuerdo UE-Mercosur, especialmente en lo relativo al aceite de oliva: “Incluso sectores que podrían parecer beneficiados, como el aceite de oliva o el vino, no obtendrán ventajas reales a corto plazo debido a los largos periodos transitorios antes de la plena liberalización". Además, países como Argentina, Brasil o Uruguay presentan un consumo interno muy reducido de aceite de oliva, lo que "limita de forma clara la existencia de un mercado real e inmediato para el producto español".

Presupuesto agrario: "Menos fondos y más confusión"

Asaja también ha mostrado su "preocupación" por el futuro presupuesto agrario europeo. La organización ha denunciado la "falta de claridad en las cifras, los recortes encubiertos y el riesgo de que los fondos destinados a la agricultura y la ganadería queden diluidos bajo conceptos genéricos vinculados al mundo rural". “La solución es sencilla: poner lo que falta en el presupuesto agrario, mantener el primer y el segundo pilar y evitar recortes que pueden alcanzar el 22%”, argumenta Asaja.

El incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que empujan al sector a movilizarse. Asaja alerta de que cultivos como los cereales pueden quedar abocados a la desaparición si no se adoptan medidas específicas de apoyo. A ello se suma una "burocracia creciente" que, lejos de simplificar, complica el trabajo diario de agricultores y ganaderos y resta competitividad al sector.

El sector agrario, "al límite"

Por todo esto, el sector agrario considera que "ha llegado al límite". La reducción de activos agrarios, el abandono y el cierre de explotaciones y el hundimiento de la cabaña ganadera "no son sólo una amenaza son una realidad constatable", por lo que los convocantes "instamos a todos los agricultores y ganaderos y al resto de ciudadanos a sumarse a estas protestas".

El campo "necesita oxígeno, por lo que en este momento la proliferación de cesiones a terceros países, la reducción del presupuesto de la PAC y el endurecimiento de sus condiciones resultan totalmente inasumibles y llevan a la ruina a miles de explotaciones", han avisado Asaja, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias en un comunicado conjunto.

En el caso concreto de Mercosur, avisan de que "el acuerdo carece de reciprocidad y supone una competencia desleal para los agricultores y ganaderos andaluces y una amenaza para los consumidores". Se trata de un convenio "desequilibrado" que pone en peligro sectores clave como la carne de vacuno, los cítricos, el arroz o la aceituna de mesa, avisan.