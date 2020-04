La gran coalición, el modo de gestionar el estado de alarma en Villanueva del Rey

PSOE y PP, los dos partidos que componen el Ayuntamiento de Villanueva del Rey, un municipio de apenas 1.000 habitantes del norte de Córdoba, gobiernan de facto como una gran coalición y adoptan las decisiones por consenso desde que se decretó el estado de alarma.

"La gran coalición como tal no es ningún concepto jurídico", sino de la ciencia política, explica Ángel Gómez Puerto, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Es la que forman el primer y el segundo partido rivales y que, en consecuencia, se disputan el poder.

En Villanueva del Rey, el PSOE lleva 24 años ostentando la alcaldía y disputándosela al PP, que ganó las elecciones municipales en 2003, su única vez, aunque no pudo gobernar al impedirlo un pacto de la izquierda.

Tras la declaración del estado de alarma por el coronavirus, el alcalde de Villanueva del Rey, Andrés Morales Vázquez (PSOE), determinó suspender la convocatoria de sesiones plenarias, de la Junta de Gobierno y de las comisiones informativas y del resto de órganos colegiados del Ayuntamiento. Pero antes de formalizar esta decisión llamó por teléfono al portavoz municipal del PP, Juan Carlos Gómez Martín, y consensuó la medida, pese a que la mayoría socialista, seis concejales frente a tres populares, no le iba a dar ningún problema posterior a la hora de rendir cuentas políticas.

Para que no hubiese dudas, la llamada y el acuerdo lo hizo constar en la resolución del Ayuntamiento de Villanueva del Rey 069/2020, a la que la secretaria municipal no puso ningún reparo. Alcalde y portavoz no sólo acordaron paralizar la actividad de los órganos colegiados, sino que optaron por establecer un sistema de consulta permanente para la toma de decisiones que pasa por mantener al menos dos conversaciones telefónicas diarias en la que analizan la situación en este municipio de 1.046 habitantes, según el padrón de 2019.

Andrés Morales, que llegó a la Alcaldía el pasado 8 de enero tras 12 años de concejal, cuatro menos que los que su antecesor, Pedro Barba, llevaba de alcalde, dice que el contacto diario con el portavoz del PP permite adoptar decisiones en el día a día, como la condonación del pago del alquiler del arrendamiento de las naves municipales, y preparar las de futuro, como el apoyo a los autónomos y empresarios o el plan de empleo que los populares han puesto sobre la mesa.

"La gente no entendería que PSOE y PP fuesen cada uno por su lado", indica el edil popular, que a sus 44 años lleva 16 en la corporación, en los que no ha asistido ni a un insulto ni a una intromisión en la vida privada de nadie. "Somos un pueblo muy pequeño", especifica el alcalde, "en el que tenemos una relación cordial", redobla el concejal popular, muy vinculado al aparato provincial de su partido.

Para Juan Carlos Gómez, "ahora es el momento de la unidad, es una situación nueva para todo el mundo", en la que hay que resolver cuestiones tan peregrinas para ellos como si la desinfección de las calles se hace al 2 o al 3% de hipoclorito.

Miedo por los mayores de la residencia

El alcalde, que tiene 32 años, dice que en el pueblo hay "miedo, incertidumbre y mucha impotencia" porque su residencia de ancianos es una de las que se ve afectada por una infección masiva, con 23 positivos, 21 residentes y dos trabajadores, 16 de ellos asintomáticos y ninguno de ellos de gravedad.

Mientras que la secretaria municipal trabaja ya en las modificaciones presupuestarias y ajustes que hagan posible, gracias a la reforma legal que permite el uso del superávit, destinar recursos a la recuperación económica, el portavoz del PP tiene claro que no va a lograr todas sus demandas, pero que el clima que se creado va a hacer que "las cosas que salgan, van a salir consensuadas".

Mientras Manuel Torres Aguilar, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Córdoba y candidato al Congreso por el PSOE en 2016, no ve, desde el punto de vista político, "ningún perjuicio a tercero" en este acuerdo, el profesor de Derecho Administrativo de la misma institución académica Rafael Pizarro Nevado entiende que "no hay acuerdo vinculante jurídicamente", aunque "no es impensable que en muchos pequeños municipios" se pudiera dar la suspensión de las sesiones y que se puedan sustituir por las reuniones telemáticas que permite la legislación por falta de medios.

En cambio, para el profesor de Derecho Constitucional Ángel Gómez Puerto, la gran coalición debería formalizarse, "porque el hecho de que no haya más representación no debe ocultar a los ciudadanos de Villanueva del Rey quiénes son los responsables de los actos que se van a ir dictando estos meses".