Educación cerrará el colegio Moreno de Pedrajas de Villanueva de Córdoba en el plazo de dos años

Se trata, por tanto, una medida frente a la que las familias del colegio Moreno de Pedrajas han luchado en los últimos años. Al respecto, la presidenta de la asociación de padres y madres, Micaela Buenestado , ha recordado que fue en el curso educativo 2013-2014 “cuando nos dijeron que el colegio se iba a cerrar porque no había niños para la matriculación, pero no es cierto”.

Es decir, que no había margen de reposición para que el centro pudiera seguir creciendo. Pero no sólo ha ido perdiendo alumnos, el número de docentes también se ha ido reduciendo ante la falta de escolares.

Eso significó que para el curso 2014-2015 las familias no pudieran acceder a este centro si querían una plaza en Infantil de tres años. Este hecho ha ido provocando que, poco a poco, los alumnos que estaban matriculados fueran pasando de curso y, por tanto, no hubiera renovación de aulas durante este tiempo.

No obstante, el cierre de este centro educativo de carácter público no responde a una decisión que la Junta de Andalucía haya tomado de la noche a la mañana, sino que se remonta al curso 2013-2014 , periodo en el que decidió dejar de ofertar plazas en el ciclo de Educación Infantil.

La razón no es otra que la bajada de la natalidad en esta localidad del Valle de los Pedroches y, por tanto, la escasez de alumnado para los próximos ejercicios. Se trata de una tendencia que arrastra la provincia, pero que no ha provocado que, por ejemplo, para el el próximo curso la Junta haya rebajado la oferta de plazas en el ciclo de Infantil de tres años y las mantenga en unas 9.000.

CSIF denuncia el cierre de más de 250 unidades en cuatro años

La decisión adoptada por la Delegación de Educación de cerrar el colegio Moreno de Pedrajas ha sido criticado por el sindicato CSIF, mayoritario en el sector de enseñanza. Su responsable, Elena García, ha recordado que en los últimos cuatro años se han perdido más de 250 unidades de los ciclos de Educación Infantil y Primaria en la provincia y ha lamentado que desde la Junta “se adopte esta medida”. García ha subrayado que se trata de una decisión que no se ha tomado “in extremis, sino que ha sido calculada y, en ella, han primado intereses políticos y economicistas”. “Se ha dejado a un lado el hecho de que fuera un centro con una perfecta ubicación y con aceptable demanda”, ha considerado, al tiempo que ha insistido en que “la pérdida de unidades no se puede consentir, por lo que CSIF está en total desacuerdo con este tipo de actuaciones”. En esta misma línea, la dirigente sindical ha reiterado que el cierre del centro “ha sido una decisión tomada de manera unilateral por parte de laAdministración educativa” y ha criticado que “no se ha informado a las fuerzas sindicales”. Así, ha recordado que “si vetas a que se pueda abrir la escolarización a determinados niveles estás abocando al cierre”.García también se ha preguntado “qué planes de futuro se tienen para este local”, que se encuentra en el colegio de Villanueva de Córdoba. Mientras, el presidente de laJunta de Personal Docente No Universitaria, Antonio Rafael López, considera que “cada vez que se cierra un centro público se empobrece el patrimonio”. A su juicio, “no hay nada más eficiente que poner en pleno rendimiento todo el patrimonio público”. Sostiene que “no deja de ser curioso que la Administración no proteja la alta demanda que tiene este centro que, además, presenta con los mejores resultados”. López insiste también en que la oferta pública y la planificación deben ir por encima de la demanda”.