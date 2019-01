El 78% de los municipios de Córdoba puede optar a ayudas contra la pérdida de población

El 78% de los municipios de la provincia de Córdoba podrá optar a las nuevas ayudas que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha puesto en marcha con el objetivo de frenar la pérdida de población. En concreto, podrán concurrir las entidades locales con una población inferior o igual a 5.000 habitantes, que son 35 en Córdoba, o una población entre 5.001 y 10.000 habitantes con un saldo demográfico negativo, que son 27.

Desde ayer, sus ayuntamientos pueden solicitar a través de la página web ministerial subvenciones para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo por importe de 80 millones de euros. Estas ayudas se enmarcan en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con la que el Gobierno de España quiere “impulsar la actividad económica y la mejora de la capacitación laboral para dinamizar los territorios con mayores desafíos demográficos, como el envejecimiento de la población y el despoblamiento territorial”.

El Ejecutivo central inicia de esta manera la aplicación el Real Decreto aprobado en 2018 que regula estas subvenciones dirigidas a afrontar el llamado Reto Demográfico en los municipios de menor población, con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) del Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2020.

En Córdoba, son 62 los municipios que pueden concurrir. Desde los de menor población, como Fuente La Lancha (350 habitantes), El Guijo (353) o Conquista (401), hasta otros que pierden población como Rute (que ha caído de los 10.000 vecinos en el último padrón) o Villanueva de Córdoba (8.774 habitantes).

Lo cierto es que sólo media docena de municipios ha ganado población en la última década según se desprende de la última actualización del padrón publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se corresponde con el año 2018 y que señala que la población en la provincia es de 785.240 personas. Se trata de la cifra más baja de la última década, pues en el año 2008 Córdoba rozaba los 800.000 con un total de 798.822 habitantes, lo que supone un descenso anual de casi 3.000 personas.

Los destinatarios, menores de 30 años

En concreto, las ayudas del Ministerio de Política Territorial y Función Pública irán destinadas a incentivar y promover proyectos que aumenten la empleabilidad y el emprendimiento de las personas jóvenes que habiten o vayan a habitar en municipios que no formen parte de una gran área urbana. Los destinatarios finales de las actividades subvencionadas son las personas jóvenes, mayores de 16 y menores de 30 años, incluidas las personas con discapacidad, no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, independientemente de su nivel formativo y que estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El Gobierno especifica que los proyectos que presenten las entidades locales pueden seguir dos líneas de acción: aumentar el emprendimiento y el desarrollo de competencias emprendedoras de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación como vía de acceso al mercado laboral a través de la creación de empresas; y aumentar la contratación de carácter indefinido de las personas jóvenes a través de la intermediación y de los incentivos económicos, al fomentar la contratación mediante la utilización de ayudas salariales y otro tipo de medidas dirigidas a que las personas empleadoras. El plazo previsto para la realización de los proyectos finaliza el 31 de diciembre del próximo 2020.