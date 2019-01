Sólo media docena de municipios ganan población en la última década

A pesar de la pérdida de población registrada en la provincia de Córdoba en la última década, aún hay localidades en la que el número de vecinos ha aumentado. Eso sí, apenas en media docena de ellas y en diferentes zonas de la provincia; en el resto de municipios la población ha bajado, incluida la capital.

Así se desprende de la última actualización del padrón publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que se corresponde con el año 2018 y que señala que la población en la provincia de Córdoba es de 785.240 personas, la cifra más baja de la última década, pues en el año 2008 la provincia rozaba los 800.000 con un total de 798.822 habitantes, lo que supone un descenso anual de casi 3.000 personas.

Pues bien, uno de los municipios que se ha salvado de este descenso demográfico desde 2008 es La Carlota, que ha pasado de tener censados 12.827 vecinos en su padrón a 14.067, es decir, que en dos lustros esta localidad ubicada a menos de 40 kilómetros de la capital ha ganado 1.220 habitantes.

Fuente Palmera se suma a este pequeño listado de municipios que han ganado población en los últimos diez años, ya que en 2008 tenía 10.727 habitantes, por los 10.817 del año pasado, es decir, un aumento de 90 personas para esta localidad, cuya actividad principal se basa en la industria textil y también la agricultura.

A ambas localidades se une una tercera que no es otra que Guadalcázar, cuya economía se basa principalmente en la agricultura y se encuentra a menos de 30 kilómetros de Córdoba capital. Pues bien, en este municipio hay empadronadas a cierre del año pasado un total de 1.578 personas, mientras que en 2008 el número era de 1.394, lo que significa un aumento de población de 184 vecinos.

Las diez localidades con más vecinos

Córdoba: 325.708

Lucena: 42.530

Puente Genil: 30.241

Montilla: 23.301

Priego de Córdoba: 22.585

Palma del Río: 21.159

Cabra: 20.417

Baena: 19.338

Pozoblanco: 17.222

La Carlota: 14.067

Y, claro, en este listado no podía faltar Lucena, que es la segunda ciudad más grande de la provincia, después de la capital. No obstante, el crecimiento de población en esta localidad de la Subbética no ha sido sostenido en estos últimos diez años, ya que el número de vecinos ha ido registrando tanto incrementos como descensos. Así, en 2008 –justo el año en el que daba comienzo la crisis económica– había empadronadas 41.698 personas. Cinco años más tarde, a pesar de los rigores de la crisis, la población siguió aumentando hasta que llegó a los 42.752, sin embargo, el año pasado cayó hasta los 42.511. En 2018 y, según los datos del INE, Lucena cuenta con 42.530 habitantes, es decir, 832 personas más que hace diez años.

Tras Lucena, por número de población en la provincia, se encuentra Puente Genil, una de las localidades que forman parte del grupo de ciudades medias de Córdoba y que es la tercera con más vecinos. Pues bien, también este municipio ha visto cómo se ha ido incrementado su población en esta última década. Prueba de ello es que al cierre del año pasado había 30.241 vecinos censados, mientras que en 2008 esa misma cifra era de 29.503, es decir, 738 personas más.

Posadas, en la Vega del Guadalquivir, es la localidad que cierra este pequeño conjunto de municipios que no han perdido habitantes en los últimos diez años y ha ganado algunos. No en vano, hace una década había registradas en el padrón maleno un total de 7.322 personas, mientras que al cierre del año pasado el número llegó hasta los 7.343.

Con ello, el resto de localidades han perdido habitantes, incluidas las denominadas como de tamaño medio en la provincia. Entre ellas, por ejemplo, se encuentran núcleos como el de Priego de Córdoba, con 22.585 vecinos –que ha perdido 724 vecinos en diez años–; Montilla, con 23.031 a cierre del año pasado, frente a los 23.840 de 2008. No obstante, esta última localidad ha registrado un minúsculo incremento en su padrón en un año, ya que en 2017 el número de vecinos era de 23.029, según los datos del INE.

Tras ella se encuentran Palma del Río, con 21.159 en 2018, con 281 habitantes menos en el mismo periodo; Cabra, con 20.417 empadronados el año pasado, mientras que en 2008 la cifra era de 21.288; y Baena, con 19.338 habitantes, por los 21.260 de hace una década.

Las diez localidades con menos vecinos

Fuente la Lancha: 350

El Guijo: 353

Valsequillo: 368

Conquista: 401

La Granjuela: 456

Zuheros: 664

Fuente Tójar: 680

Los Blázquez: 681

Santa Eufemia: 768

San Sebastián de los Ballesteros: 814

Por comarcas, la del Valle del Guadiato es la que más población ha perdido en todo este tiempo. Así las cosas, Peñarroya-Pueblonuevo es la localidad de esta zona de la provincia con mayor número de vecinos –y la segunda con mayor renta per cápita por habitante debido a las prejubilaciones de la minería–, cifrada 10.870. En este caso, la localidad peñarriblense ha perdido en el último año 431 habitantes, una cuantía que en una década se eleva a 993.

Fuente Obejuna es la segunda localidad con más población de la comarca, pero también ha registrado un notable descenso en el número de habitantes. No en vano, ahora mismo en su padrón hay inscritas 4.651 personas, mientras que hace un año eran 4.734 –es decir, 83 menos–, mientras que hace una década eran 5.269.

También en el norte de la provincia, en este caso en la comarca del Valle de los Pedroches, se encuentra el núcleo de población con menos habitantes de toda la provincia. Se trata del pequeño municipio de Fuente la Lancha, que tiene 350 vecinos en 2018, cinco menos que un año antes. Hace diez, el número de empadronados alcanzaba los 395.

En la comarca pedrocheña se encuentran núcleos de población más extensos, como es el caso de localidades como la de Pozoblanco, con 17.222 vecinos, aunque también ha perdido habitantes tanto en el último año, cuando había 17.285, y en la última década, cuando la cifra era de 17.669 vecinos.