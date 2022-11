Los aceites Óleo Subbética y Castelanotti de Córdoba reciben el premio Alimentos de España

El aceite Óleo Subbética, perteneciente a la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba y presentado por Marín Serrano el Lagar, de Carcabuey, y el aceite Castelanotti, de Agrodelpa, serán premiados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que celebra este jueves su gala Premios Alimentos de España. En esta ocasión son un reconocimiento extraordinario a la patronal Hostelería de España por la importante contribución de los chiringuitos al turismo y la difusión de la dieta mediterránea.

El Departamento ha señalado que los premios distinguen a la industria alimentaria, la iniciativa emprendedora, la producción ecológica, la de la pesca y acuicultura, la internacionalización, la comunicación, la restauración y los mejores jamones, aceites y vinos.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidirá esta gala en la que se reconocerá a los centenares de chiringuitos que hay repartidos a lo largo de la costa española. El jurado de estos premios quiso personalizar la entrega de este premio en el establecimiento Ayo, de Nerja (Málaga), que en sus 54 años de trayectoria se ha convertido en un referente para Andalucía, España y Europa.

La gala será presentada por los hermanos Sergio y Javier Torres, cuyo restaurante de Barcelona fue distinguido ayer con una tercera Estrella Michelín.

Los premiados

En la categoría de Industria alimentaria será premiado Agropal Sociedad Cooperativa Limitada, de Palencia, una de las cooperativas de ámbito supraautonómico más grandes de España que ha sido capaz de desarrollar proyectos agroindustriales de primer nivel, hasta la puesta a disposición del consumidor a través de la distribución y los distintos puntos de venta. El Accésit será para Kalekoi SL de Lalín (Pontevedra), una empresa nacida en el medio rural gallego en 2015, como iniciativa de dos jóvenes para transformar la leche obtenida en la explotación familiar que ofrecen una propuesta diferenciadora en un mercado tradicional.

En la Producción Ecológica se premiará a Suerte Ampanera, de Colmenar Viejo (Madrid), que lleva 25 años en la elaboración de productos lácteos de gran calidad organoléptica, tanto su ganadería extensiva de cabra de la raza autóctona murciano-granadina, como la producción de leche y transformación, cuentan con el Certificado Europeo Ecológico, mientras que el de Internacionalización Alimentaria será para Aceites García de la Cruz, de Madridejos (Toledo), una empresa de carácter familiar con 150 años de historia.

En Producción de la Pesca y la Acuicultura se valora el trabajo de Gambanatural de España SL- Noray Seafood, SL, de Medina del Campo (Valladolid), por su carácter innovador en la producción de una especie marina, como es el langostino, en plena meseta castellana.

El premio de Comunicación recae en Adoración Fernández Armero y Enrique Jacinto Trenado, por el programa En Clave Turismo, que emite Radio Exterior de España, un espacio radiofónico donde se dan a conocer los alimentos de forma sencilla y con mensajes globales.

Restauración es para el restaurante El Olivar, de Moratalla (Murcia), propiedad de Fernando Martínez Vázquez Parga, cuenta con dos Soles Repsol y es sede de la Cofradía Amigos del Aceite de Oliva Virgen y tiene 50 técnicas de cocina basadas en el uso del aceite de oliva.

Mejor Jamón de bellota ibérico de 2022 es para Aljomar, presentado por Jamones Aljomar, SA, de Guijuelo (Salamanca) y el Mejor Jamón Serrano u otras Figuras de Calidad Reconocidas para Jamón Serrano 24–Monte Nevado, de la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) Jamón Serrano, presentado por Industrias Cárnicas El Rasillo, SA, de El Rasillo de Cameros (La Rioja).

El Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra y Premio Frutado Verde Amargo es para O’Oleum de la vía verde, de la almazara Agropecuaria Ecológica Sierra de Alcaraz, de Alcaraz (Albacete), mientras que el Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Frutado Verde Dulce, para el aceite Óleo Subbética, perteneciente a la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba y presentado por Marín Serrano el Lagar, de Carcabuey (Córdoba).

El Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Frutado es también para Córdoba y recae en el aceite Castelanotti, de Agrodelpa. El Mejor Vino 2022, para el vino Ramón do Casar Nobre 2020, de la Denominación de Origen Ribeiro, de Ramón do Casar, SL, de Castrelo do Miño (Ourense).