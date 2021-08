Ximenez Iluminación comienza los montajes de Navidad y recupera el 100% de su plantilla

Ximenez Iluminación, filial de la firma de Puente Genil de iluminación decorativa Ximenez Group, ha comenzado las labores de instalación de la campaña navideña, la de mayor actividad para la firma, en cinco ciudades del país. Entre ellas se encuentran Vigo, cuyo proyecto ha sido presentado este miércoles por su alcalde, Abel Caballero, y Ourense, donde el inicio tuvo lugar este martes. Estos trabajos en calle son los primeros de los que la firma desarrolla cada Navidad en cientos de localidades de todo el país.

Según ha informado la entidad, la puesta en marcha de los montajes de Navidad ha impulsado la recuperación del 100% de la plantilla que se encontraba bajo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a raíz de la suspensión de festividades populares por la pandemia del covid-19. A esto se une la incorporación anticipada de más de 150 puestos de refuerzo, empleos que prevé incrementar progresivamente durante buena parte de la campaña.

"El inicio de los montajes en agosto responde al alcance de un doble objetivo: recuperar a la totalidad del personal y continuar garantizando la salud y seguridad de nuestros empleados a través del cumplimiento estricto de las nuevas formas de trabajo adoptadas", ha explicado Francisco Jaén, director corporativo de Operaciones de Ximenez Group. No obstante, "este adelanto se ha planteado bajo un modelo no intrusivo, de manera que, en estos momentos, la apariencia de la ciudad o su rutina diaria no se vean impactadas por nuestra labor", ha añadido.

Este miércoles, el alcalde de Vigo ha presentado públicamente el inicio de los trabajos de instalación del alumbrado navideño de 2021 que, un año más, corren a cargo de Ximenez Iluminación. En esta ocasión, el proyecto abarcará más de 350 calles de toda la ciudad olívica, que se iluminarán con más de 3.000 motivos LED, con la decoración de más de mil árboles y con grandes figuras transitables como árboles, cajas de regalo y muñecos de nieve luminosos.

Asimismo, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, también ha informado del inicio de los trabajos de preinstalación del alumbrado de Navidad en la ciudad, puestos en marcha ya con el objetivo de acometerlos con el tiempo suficiente.

El impacto del covid-19

A comienzos del pasado mes de junio, Ximenez Iluminación ya anunciaba la vuelta de más del 67% de la plantilla en su segundo ERTE desde el estallido de la pandemia gracias a la replanificación de los trabajos de Navidad. Dentro de Ximenez Group, Ximenez Iluminación se encarga cada año de más de 280 proyectos de iluminación de fallas, ferias, veladas, romerías, fiestas mayores y fiestas patronales en todo el país.

Su paralización desde el inicio de la pandemia ha supuesto también este año la concesión de un ERTE por causa de fuerza mayor para garantizar la continuidad de la organización y su estructura, que tan sólo en esta compañía del grupo emplea a unos 270 profesionales de media anual y más de 300 en Navidad.

Al igual que el pasado año, se ha tratado de la única medida adoptada en el ámbito laboral en el seno de Ximenez Group ante la crisis del covid-19. Con el fin de minimizar su impacto entre las personas que integran la organización, en el resto de firmas del grupo -como Ilmex o las delegaciones nacionales e internacionales- se han mantenido las estructuras.

Ximenez Group genera de media cada año más de 400 puestos de trabajo, un número que llega a alcanzar los 600 con personas que complementan cada año sus ingresos incorporándose temporalmente a la compañía para cubrir picos de actividad. Muchos de ellos son jóvenes que encuentran en la actividad de la firma una fórmula complementaria de trabajo compatible con estudios o, incluso, otros ingresos.