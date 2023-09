Salud pide a los vecinos de Baena no consumir agua del grifo por la presencia de un parásito

La Delegación de Salud y Consumo ha alertado este sábado de la posible presencia en el agua de la red de suministro de Baena de Cryptosporidium, lo que "pudiese representar un riesgo para la salud”. El Cryptosporidium es un género de parásitos al que se asocia con una enfermedad llamada criptosporidiosis diarreica en seres humanos, una afección aguda de corta duración, aunque la infección puede ser grave y continuada en niños y en pacientes inmunocomprometidos.

El Ayuntamiento baenense ha emitido en la tarde de este sábado un comunicado en el que asegura que “en estos momentos no disponen de toda la información necesaria para determinar el origen, habiéndose solicitado a la delegación de Salud que se nos faciliten los análisis de las muestras que en el ámbito de su competencia han realizado, pero que aún no nos han sido remitidas”.

De igual forma, la regidora baenense, María Jesús Serrano (PSOE), ha remitido una carta esta misma tarde a la delegación de Salud solicitando formalmente que “proceda de manera urgente a adoptar, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para preservar la salud de nuestros todos los vecinos del municipio”.

No obstante, el comunicado indica que “mientras la Delegación adopta las medidas pertinentes, desde el Ayuntamiento, por precaución y responsabilidad, se pide que desde ya no se utilice el agua de la red de suministro para consumo humano ni para cocinar”, al tiempo que “ya se ha coordinado junto a Aqualia, empresa encargada del servicio de agua en Baena, el mecanismo para el abastecimiento de agua potable para consumo humano mediante camiones cisternas y vehículos ligeros destinados a personas mayores, personas con movilidad reducida o que no dispongan de vehículo para trasladarse a los diferentes puntos que se habiliten”.

En las próximas horas se informará de los puntos de abastecimiento y horarios, si bien, el suministro de agua domiciliaria seguirá en funcionamiento para el resto de usos, excepto para consumo humano. El comunicado insiste en que “el origen del problema en estos momentos es desconocido, ya que nuestro municipio se abastece de tres puntos diferentes como son el manantial del Marbella, Fuente Alhama e Iznájar, suministros que son compartidos con otros municipios de la provincia de Córdoba”.

Ante este hecho, “se ha instado a la Delegación de la Junta de Andalucía que a la mayor brevedad posible lleve a cabo la recogida de las muestras necesarias, de modo especial en los puntos de abastecimiento indicados, dado que según la información que se ha trasladado al Ayuntamiento por parte de la delegada, no se puede identificar el origen con las muestras ya recogidas”.

Finalmente, el comunicado recoge que “esto es necesario para poder tomar medidas urgentes y corregir el problema en origen, así como para acotar a qué zonas puede afectar el problema”, al tiempo que han hecho “un llamamiento a la calma” y han rogado que “disculpen las molestias ocasionadas por un problema sobrevenido y ajeno por completo a nuestra voluntad y competencias”.