El alcalde de Puente Genil destaca la solvencia del Ayuntamiento tras cancelar un crédito

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), se ha mostrado satisfecho por la solvencia que presentan las cuentas del Ayuntamiento, según ha destacado en el transcurso de un desayuno informativo con los medios de comunicación locales. Así, “ya se ha cancelado definitivamente la póliza de crédito que mantenía el Ayuntamiento, esos 5,8 millones de euros que tanto problemas nos han dado”.

Al mismo tiempo, el regidor ha informado de que el Tribunal Supremo ha dictado sentencia favorable al Ayuntamiento en el litigio que mantenía con la empresa adjudicataria de una de las parcelas del antiguo campo de deportes Jesús Nazareno. La consecuencia del fallo debe ser el abono, por parte de la empresa, de 850.000 euros, ha informado el regidor, ya que al importe de la cantidad que se adeudaba (unos 650.000) han de sumársele los intereses generados y las costas judiciales.

"Es una cantidad de dinero muy importante que va a suponer una entrada de liquidez importante en el Ayuntamiento”, ha defendido Morales.

No obstante, el alcalde ha añadido que el Consistorio se encuentra en negociaciones con la empresa para llegar a un acuerdo sobre el pago de la cantidad, de manera que no tenga que ejecutarse dicha sentencia. Aun así, Esteban Morales ha valorado de forma positiva la decisión judicial, que ya es firme. Y ha asegurado que “se ha conseguido la acreditación que teníamos para defender los intereses de Puente Genil, a pesar de que otros opinaban que el Ayuntamiento no tenía razón".