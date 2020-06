Puente Genil solicitará a Interior un refuerzo de efectivos de Guardia Civil tras el incremento de los datos de criminalidad

El Pleno de la Corporación Municipal instó por unanimidad, al Ministerio del Interior, a aumentar el número de efectivos de la Guardia Civil en el Puesto Principal de Puente Genil, hasta alcanzar al menos los 40 efectivos sin contar con los guardias en prácticas. Este fue el acuerdo respaldado tras el debate de la moción presentada por los populares para la adopción de medidas encaminadas a reforzar la seguridad ciudadana en el municipio.

El texto defendido por la concejala Tatiana Pozo, solicitaba la adaptación de una amplia batería de medidas para reforzar la seguridad en la localidad, a raíz del incremento de los datos de criminalidad durante el primer trimestre del año, según el reciente informe emitido por el Ministerio del Interior que sitúa a Puente Genil como el tercer municipio andaluz de mayor de 30.000 habitantes en el que más han crecido las infracciones penales en comparación con el mismo periodo de 2019.

Entre ellas, la concejala citó la instalación de aparatos que pudieran detectar un incremento del consumo eléctrico en barriadas conflictivas provocado por la existencia de plantaciones de marihuana indoor; erradicar enganches ilegales de agua y electricidad; evitar las ocupaciones ilegales, retirar los vehículos abandonados o robados en el interior de dichas barriadas, además de la instalación de cámaras de vídeo vigilancia tanto en los accesos a estas zonas como para el control del tráfico en las avenidas de acceso a la localidad.

Durante el debate, el concejal de Seguridad y portavoz del PSOE, José Antonio Gómez acusó al PP de vivir en una realidad paralela “montándose una película con los datos que a ustedes le interesan”. “Para ofrecer sus datos, tienen que mirar de dónde venimos, y si esto ocurriese durante varios trimestres coincidiríamos en que existiría un problema, pero es que 2019 ha sido el mejor año en datos de seguridad en Puente Genil estando por debajo de infracciones totales por trimestres con respecto a ciudades como Lucena, Écija o Antequera, algo que también hay que poner en valor”, argumentó.

Gómez dijo que el PP “es más de represión, y otros somos más de educación y concienciación, y ahí es donde tendríamos que trabajar todos”. Del mismo modo, el concejal socialista puntualizó que la moción llegaba tarde y pretendía alarmar, “pidiéndonos además cosas que no nos corresponden sobre enganches de agua y luz donde debe intervenir Endesa y Aqualia”. Pese a ello, el portavoz socialista avanzó que las intenciones del equipo de Gobierno pasan por adaptar las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local para adquirir e instalar cámaras de seguridad en los accesos al municipio, habilitando las conexiones a internet, e instalando la fibra óptica para que llegue a Jefatura y ese proyecto pueda hacerse realidad.

Por último, el alcalde, Esteban Morales, afirmó que “llevamos diez años trabajando para que el traslado de los agentes al nuevo cuartel de la Guardia Civil se haga”, y adelantó que las conversaciones están muy avanzadas, aunque matizó que “si la Guardia Civil no se quiere ir allí, el Ayuntamiento no lo va a conseguir haciendo mociones”.

Morales se preguntó por las personas que detienen, y cuestionó “que si vuelven a salir una y otra vez a la calle tras ser detenidos, ¿No les decimos nada a los jueces?”. Morales criticó que los populares muestren la imagen de que Puente Genil es “un pueblo asolado por la delincuencia”, y dijo que “no estamos en Vietnam y no podemos montar un muro a la entrada y salida de los barrios conflictivos”.

“Pedimos que se aumente el número de efectivos y vamos a consumar el famoso traslado de la Guardia Civil al nuevo cuartel, pero si no se consigue, el edificio será para otras necesidades del Ayuntamiento y del pueblo de Puente Genil”, afirmó añadiendo que “en el momento en el que estamos no le podemos trasladar a la gente que todo el mundo tiene enganchada la luz o el agua. Es triste que el PP afirme esto porque en la calle Bailén vive gente maravillosa, pero hay otros que no lo son, y tenemos que convivir todos” concluyó.