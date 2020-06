El PSOE saca adelante el presupuesto del Ayuntamiento de Puente Genil con el voto de Cs

El Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado, en sesión plenaria extraordinaria celebrada de manera inusual en la casa de la cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez, los presupuestos municipales 2020, unas cuentas en las que el equipo de gobierno socialista, en minoría, ha sacado adelante su propuesta con el apoyo del único de concejal de Cs, Chencho Moreno, garantizándose de esta forma su aprobación.

El presupuesto, que asciende a 27,2 millones de euros, tiene un marcado carácter social, algo que se aprecia en el capítulo IV que sube de 6,3 millones de euros de 2019 a 6,8 millones de euros en 2020 (más del 7,25%) debido al incremento de las partidas de ayudas en servicios sociales motivadas por el impacto de la epidemia de covid-19 en la localidad.

Tal y como explicó la concejala de Hacienda, Ana Carrillo, estas cantidades se incrementan en un 150% y pasan a 625.000 euros para dar respuesta a los problemas reales de las familias de Puente Genil, si bien la edil no descartó que dichas partidas sigan aumentando en los próximos meses en función de las cantidades que vaya recibiendo el Consistorio procedentes de otras administraciones. Carrillo afirmó que, con los 103.000 euros recibidos de la Junta por este concepto, la cifra de la que dispondrá el Consistorio en este apartado será de 728.000 euros destinados a familias, con el compromiso del equipo de Gobierno de seguir aumentando estas cantidades para dar respuestas a las familias y autónomos.

En el presupuesto, el Ayuntamiento mantiene los convenios con diferentes colectivos, caso de AVAS (10.000 euros), La Guarida (20.000 euros) y otras asociaciones animalistas. También lo hará con la Asociación Cultural Amigos de la Música para el mantenimiento de la Escuela Municipal de Música, y con otras asociaciones ligadas a la cultura, la Agrupación de Cofradías, clubes deportivos –aunque con una reducción respecto al año pasado-, con la UNED para el desarrollo de la cátedra intergeneracional y se mantendrá la subvención a la Mesa Local de la Juventud.

Las cuentas, además, incluyen una partida de 85.000 euros de apoyo al comercio local, que se destinará, en parte, a la protección de seguridad de comercios, y al desarrollo de unos bonos dirigidos a reactivar la actividad comercial.

Del mismo modo, habrá un aumento de las inversiones de capital con una cuantía de 575.00 euros para la mejora de las infraestructuras deportivas, contemplándose otras actuaciones en materia cultural, adquisición de vehículos para la Policía Local, mejora de caminos rurales (150.000 euros), adquisición de máquinas de control de estacionamiento, e inversiones en mamparas y separadores, dentro del proceso de desescalada de personal del Ayuntamiento para que vuelva con garantías de seguridad.

Respaldo de Cs y críticas de IU y PP

Sobre las cuentas, el concejal de Cs, Chencho Moreno, dijo que eran muy particulares “condicionadas por una crisis sanitaria sin precedentes, y eso necesita de una respuesta rápida y contundente”. “Este presupuesto supone una inyección económica para la localidad en varios ámbitos, como la rehabilitación de edificios emblemáticos o la mejora en el mantenimiento de colegios, por eso nos sentimos orgullosos del sentido en el que se han diseñado y esperamos que ayuden a una rápida recuperación de nuestra ciudad”, razonó.

Con diferentes argumentos se expresaron los portavoces de PP e IU, Sergio Velasco y Jesús David Sánchez, respectivamente. Velasco inició su intervención asegurando que su grupo ha tenido “voluntad de acuerdo hasta el final”, pero lamentó que “el presupuesto no contempla una política de contención del gasto, no centra sus esfuerzos en reducir el coste de algunos suministros, como el eléctrico”, y afeó a los socialistas que “han dejado de presupuestar lo que no se va a realizar por la pandemia”.

“Llevan nueve años sin ajustar los gastos importantes con una indolencia que llama la atención, y traen el presupuesto tarde, seis meses después de lo que deberían”, dijo el concejal popular, quien acusó al PSOE de dilatar la reforma de los dos pabellones o el alumbrado de la pista de hockey, mostrando también su malestar por la “permanente altanería de un equipo de Gobierno acostumbrado al insulto y a la falsedad, y sus oídos sordos a la oposición, cosa que no ocurre con el concejal de Cs que es un algodón de azúcar”. Velasco reiteró su posicionamiento de su grupo para votar a favor en caso de que se aceptase un decálogo de condiciones mínimas, decantándose finalmente por la abstención.

Con otro punto de vista, Jesús David Sánchez (IU) afirmó que “este presupuesto no es el que le hubiera gustado presentar al equipo de Gobierno ni el que nos hubiese gustado debatir, pero es un presupuesto continuista de lo que ha venido haciendo el Gobierno municipal hasta ahora”. “La nueva normalidad solo se puede afrontar con realismo, y la política debe ir más allá de los cálculos de cambiar unas partidas por otras”, señaló Sánchez, quien argumentó que “el presupuesto podía haber sido mejor, no por el qué y cuándo, sino por el cómo, es decir, por recoger una visión más global de lo que hemos planteado todos los grupos”.

“Deberían haber escuchado más a la oposición para que nos hubiésemos identificado más con este presupuesto”, afirmó el portavoz municipal de IU, quien dijo que pese a que su formación ha mostrado mayor predisposición que nunca para votar a favor del presupuesto, “sin compromisos expresos a nuestras propuestas no puede haber unanimidad y por eso nos vamos a abstener”.

El alcalde destaca el carácter social

Por último, para cerrar el debate intervino el alcalde, Esteban Morales, quien remarcó el carácter social de las cuentas para ayudar a las familias más vulnerables y que más están sufriendo el impacto de la crisis sanitaria. Morales agradeció el voto de C’s “que ha sabido leer la realidad política y económica de Puente Genil, y eso ha posibilitado el entendimiento, aunque con el resto no ha habido suerte”. “El PP no vota a favor de un presupuesto desde 2016, mientras que IU no nos lo ha votado a favor nunca en los últimos nueve años”, recordó el regidor, quien en su intervención subrayó el carácter social del presupuesto y lamentó que ni PP ni IU “hayan querido escuchar al equipo de Gobierno”.

“Los argumentos de IU son más de lo mismo, critican la realización del pabellón, pero ese proyecto no es de Esteban Morales, ni del PSOE, nos lo han pedido todos los clubes deportivos de este pueblo”, afirmó categórico, insistiendo en el “pánico” de la formación de izquierdas a votar a favor del presupuesto.

Con relación a las declaraciones del portavoz del PP, Morales insistió en que “el PSOE volvió a ganar las elecciones y eso nos puso en una responsabilidad”, y culpó al PP de no haber concedido los Edusi para la localidad por motivos políticos. “Esperábamos un trato diferente a este presupuesto, porque lleva mucho de todos, pero pese a ello me alegra que ya tenemos unas cuentas que permitirán atender a la gente de este pueblo que lo está pasando mal, y poner a disposición de las empresas oportunidades para poder crear empleo”. “Esperábamos más generosidad, pero nos comprometemos a ver si el próximo podemos conseguir esa unanimidad”, finalizó.