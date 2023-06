Priego de Córdoba suspende la procesión del Corpus por la lluvia

La localidad de Priego de Córdoba no va celebrar este año la tradicional procesión por la festividad del Corpus Christi. La razón no es otra que la previsión de lluvia prevista para este jueves por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este municipio es de los pocos de Andalucía que siguen celebrando esta fiesta en jueves y no la ha pasado al domingo.

Ante este mal pronóstico meteorológico -la Subbética es una de las comarcas de la provincia en la que está activado el aviso amarillo por riesgo de fuertes lluvias a lo largo de la jornada, la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de la localidad prieguense ha decidido suspender el desfile procesional de la Custodia que estaba previsto por las calles del municipio. No obstante, la entidad cofrade ha informado a través de las redes sociales que a pesar de ello "seguiremos celebrando como se merece uno de los días más grandes para la Cristiandad y para nuestra localidad".

Así las cosas, la misa de la parroquia de La Asunción se ha atrasado a las 12:00 de este jueves, y que presidirá el canónigo de la Catedral de Córdoba David Aguilera, que celebra el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. A continuación, tendrá lugar la danza de los seises, y un momento de adoración, en el que actuará la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego. Tras ello, está prevista una procesión de la Custodia por el interior del templo.

A pesar de este contratiempo meteorológico, la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego de Córdoba ha hecho un llamamiento a celebrar la fiesta del Corpus Christi y que se monten altares en las fachadas de la localidad y también en los establecimientos comerciales tal y como se ha hecho de manera tradicional.