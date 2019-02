El Pleno acuerda 3,1 millones de euros en obras hidráulicas

En ambos turnos de palabra, ambos diputados han aludido a aspectos personales de cada uno, algo que ha provocado que en el salón de plenos de la Diputación se hayan escuchado afirmaciones por parte de Salvador Blanco como que "nadie me ha cogido en ningún embuste en 40 años" o "lo mío no es posar", en alusión a los perfiles de las redes sociales del diputado popular.

Protesta de los trabajadores del Instituto de Bienestar Social

Trabajadores del Instituto de Bienestar Social han protestado en el pleno de la Diputación para reclamar que se cumpla el convenio colectivo. Ésta no es la única demanda que han planteado, ya que, según ha explicado el presidente del comité de empresa del Instituto de Bienestar Social, Daniel Gómez, "no existen negociaciones con la empresa". "El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, sale en los medios diciendo que atiende a nuestras reivindicaciones, pero desde noviembre estamos esperando a que nos vuelvan a convocar", ha detallado. Gómez ha solicitado que "se cubran todos los puestos vacantes en el instituto, tanto de administrativos, como de médicos, y que se atiendan las bajas temporales. A su juicio, hay entre diez y 15 plazas en el instituto que se no cubren y ha añadido que esta situación provoca situaciones como que, por ejemplo, "cuando un ciudadano llega a un centro administrativo de Doña Mencía no hay quien atienda al público".