El Pleno de Puente Genil aprueba una subida del 15% del gasto en asignaciones

La Corporación Municipal de Puente Genil aprobó ayer, en sesión extraordinaria, los emolumentos a percibir por los cargos de dedicación exclusiva y parcial, así como la determinación del número, características y retribuciones del personal eventual, aspectos bastante controvertidos que motivaron el enfrentamiento entre los grupos políticos.

Más allá del incremento porcentual de casi un 15% que experimentan estos gastos con respecto a los aprobados hace cuatro años, la sesión se convirtió en cruce de reproches entre los portavoces que habían consensuado previamente un acuerdo (PSOE y C’s) y los que se habían mostrado críticos con el mismo (PP e IU), lo que llegó a dibujar algunos momentos de tensión, especialmente en los instantes previos a la votación y durante el receso ofrecido por el alcalde.

Pese a que la intención de los concejales populares y los de la formación de izquierdas de Puente Genil era votar en contra de los planteamientos esgrimidos por los socialistas con el apoyo del edil de la formación naranja, el equipo de gobierno determinó que la propuesta realizada por cada grupo (PSOE, PP e IU) se votara por separado y no conjuntamente, lo que obligó tanto a IU como a PP a tener que votar a favor de la subida de sueldos que habían criticado previamente ya que, de no haberlo hecho, el voto de la mayoría contraria podría incluso haberles dejado sin las cantidades asignadas en el acuerdo.

Con todo, y a pesar de la unanimidad que finalmente arrojó la votación, los argumentos de unos y otros dejaron un escenario de acusaciones que en poco o en nada se pareció al de la camaradería que todos mostraron durante el Pleno de investidura.

Argumentos enfrentados

Así, el portavoz municipal del PSOE, José Antonio Gómez, volvió a acusar a IU y PP de haber planeado una propuesta conjunta para asfixiar económicamente al equipo de Gobierno, y acusó a ambas formaciones de no haber querido coger “ninguno de los muchos lazos que les hemos tendido en estos días pasados para tratar de alcanzar un acuerdo”. “No ha habido negociación porque ustedes se han negado a negociar”, dijo Gómez, quien acusó a PP e IU de hacer todo lo posible “para que un concejal que está en la oposición cobre más que uno que tiene responsabilidades de gobierno”.

En una línea parecida, el concejal de C’s, Chencho Moreno, explicó que su partido partió de la necesidad de establecer un diálogo para llegar a un acuerdo como punto de partida, “pero la unanimidad no fue posible”. “Realmente nos sorprende el tratamiento que estamos recibiendo de algunos grupos políticos porque están equivocados con nosotros”, dijo el concejal de C’s, quien aseguró que “el resultado de las elecciones es el que es y nosotros lo que queremos es trabajar en esta situación por y para Puente Genil”. “La propuesta de la oposición buscaba darle a esos dos partidos 46.000 euros cada uno, a costa de obstruir al equipo de Gobierno y no nos parecía bien, por eso no la apoyamos, y optamos por la que planteó el PSOE”, afirmó.

Los argumentos de Gómez y Moreno fueron diametralmente opuestos a los de la oposición

Los argumentos de Gómez y Moreno fueron diametralmente opuestos a los de la oposición. Así, el portavoz del PP, Sergio Velasco insistió en que el dato objetivo es que los gastos de personal político y eventual de confianza en la nueva Corporación Municipal pasan de 400.000 euros a 455.000 euros, “algo que no cumple con el objetivo de la austeridad que habíamos planteado, ni con el mantenimiento del coste global del gasto, ni tampoco con el reparto más proporcional que a nuestro juicio debía haberse hecho, ya que el resultado de las elecciones fue muy distinto al de hace cuatro años”.

Velasco lanzó sus críticas contra C’s, al que acusó de salir ganando en el nuevo reparto al ser el partido que más cobra por edil, y contra su portavoz, al que preguntó si los 290.000 euros anuales que van a recibir los concejales del PSOE suponen una ‘asfixia económica’.

Por último, el líder de IU, Jesús David Sánchez, coincidió con el portavoz del PP en acusar al equipo de Gobierno de falta de diálogo, y dijo no entender por qué se determina la subida de las asignaciones por asistencia a las comisiones informativas. “El PSOE mantiene el gasto habiendo perdido cuatro concejales en las pasadas elecciones, un dato que habla por sí solo y que no hace falta que tengamos que comparar nada con otras localidades”.

“Además, el PSOE y C’s han escenificado su gran acuerdo de gobierno, guardándose un as en la manga para asfixiarnos haciéndonos una propuesta maquiavélica en la que teníamos que votar por unanimidad o, en caso contrario, renunciar a todo”, subrayó Sánchez.

La respuesta del alcalde

En última instancia y para cerrar el debate, el alcalde, Esteban Morales, aclararó que pese a la pérdida de concejales “seguimos teniendo la responsabilidad de Gobierno” lo que implica la necesidad de contar con una remuneración adecuada para poder ejercer esas funciones, “igual que también entendemos que la oposición tiene que tener medios para hacer las suyas”.

Morales insistió en que el nuevo escenario político de Puente Genil obliga al entendimiento y al diálogo, “pero hay que acordar con quien quiere ponerse de acuerdo, y si no es por el concejal de C’s seguramente la propuesta que se debatiría en el Pleno no tendría el apoyo del equipo de Gobierno”. “Es la primera vez en democracia que la oposición quiere asfixiar económicamente al Gobierno y dice muy poco de las ganas de negociar que todos plantearon en la investidura, por lo que insto a todos a que seamos consecuentes”, apostilló.