El Pleno de Cabra aprueba las ordenanzas fiscales para 2020

La sesión plenaria correspondiente al mes de octubre de Cabra ha venido marcada por el proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio 2020. Unos planes que salieron adelante con los dos tercios de representación del grupo popular en el plenario, a los que se sumaron los dos ediles de Unidad Vecinal Egabrense (UVE), para dar luz verde a un plan fiscal que prevé una congelación de los impuestos, tasas y precios públicos que gravan la actividad municipal, tal y como los populares vienen haciendo a lo largo de los siete últimos años al frente de la entidad local.

Tanto PSOE como Ciudadanos se mantuvieron en la abstención al no considerar escuchadas las propuestas que presentaron a este importante proyecto que, sin duda, sirve de base para la elaboración de los presupuestos municipales de la siguiente anualidad, que serán debatidos en este último trimestre.

Tal y como informó el concejal de Hacienda, Felipe Calvo (PP), el actual gabinete municipal ha sido “ todo lo ambicioso que se puede ser” con la intención de que las cuentas contribuyan a de “incentivar el empleo y a las familias numerosas”, así como a “incrementar el padrón de habitantes”.

“Este equipo de gobierno ha demostrado en ocho años que no los gusta subir impuestos, tanto que llevamos siete congelándolos”, sentenció el alcalde, el popular Fernando Priego, quien advirtió, por el contrario, que “todo tiene un límite y no podemos poner en riesgo la situación económica del Ayuntamiento”, en alusión a las críticas de los portavoces socialista, Antonio Jesús Caballero, y de Ciudadanos, Francisco Poyato, de no haber hecho un esfuerzo extra para rebajar aún más la presión fiscal de los egabrenses.

“Propusimos la revisión de nueve ordenanzas, y estamos satisfechos con algunas que hasta mejoran nuestros planteamientos”, reconoció Poyato, que en línea con Caballero, mostraron su queja por la negativa del Gobierno municipal de aceptar su propuesta para bajar, de forma general, el tipo impositivo del IBI al 0,65%, algo que supondría 200.000 euros de coste a las arcas pero en ningún caso, según el edil de la formación naranja, ningún perjuicio importante “para este Ayuntamiento al que le sobra tanto dinero”.

El portavoz socialista se mostró sorprendido al comprobar que, “cuando se convocó la comisión vimos que ya estaba incluido el proyecto, y ni por deferencia se nos había citado para explicarnos las cuentas”.

Aunque las críticas no fueron generalizadas desde la oposición, ya que Manuel Carnerero, portavoz de UVE, mostró el voto favorable de su grupo tras comprobar que “de todas las propuestas creo que el 80% se han presentado por nosotros”, mostrándose agradecido porque “se nos haya tenido en cuenta”.

Así las cosas, el regidor destacó al final del debate que las ordenanzas fiscales “vuelven a salir adelante sin ningún voto en contra, con consenso y diálogo, intentando sumar e integrar las medidas que planteaban los grupos y los consejos”.